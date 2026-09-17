वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, टीम इंडिया में होगा 3 बदलाव? अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20I के लिए संभावित प्लेइंग XI

तीन मैचों की T20I सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार, 17 सितंबर को खेला जाना है. मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान रवाना होगी. अगले सप्ताह जापान के खिलाफ एकमात्र T20I भी खेलेगी.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अब उम्मीद की जा रही है कि प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया जाएगा. बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को आखिरी मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा. तीन मैचों की T20I सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार, 17 सितंबर को खेला जाना है. मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान रवाना होगी. अगले सप्ताह जापान के खिलाफ एकमात्र T20I भी खेलेगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए शुरुआती दो मुकाबलों में युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिए जाने की मांग हो रही थी. उनको अब तीसरे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना पक्का है. अभिषेक शर्मा के साथ पहले दो मैच में संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करने भेजा गया था. पहले दो मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया गया था. आज के मुकाबले में इन तीनों ही खेलने का मौका दिया जा सकता है. सवाल यह है कि किस खिलाड़ी की जगह बदलाव किया जाएगा.

किसकी जगह खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी

अगर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो किसी एक बल्लेबाज को बाहर बैठना होगा. अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में फिफ्टी ठोकी थी जबकि संजू सैमसन ने दूसरे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी. ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर किसे बाहर बिठाएंगे देखना होगा. उम्मीद के मुताबिक अभिषेक पिछली काफी सीरीज से लगातार खेल रहे हैं जबकि संजू को आराम मिल चुका है. ऐसे में वैभव को उनके साथ पारी की शुरुआत करने भेजा जा सकता है.

जसप्रीत बुमराह को तीसरे मुकाबले में आराम देकर यश ठाकुर को मौका दिया जा सकता है. उन्होंने जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था. वॉशिंगटन सुंदर को शिवम दुबे की जगह उतारा जा सकता है. सुंदर ऑफ-स्पिन के साथ बल्लेबाजी में भी उपयोगी विकल्प हैं .

संभावित प्लेइंग XI:

संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर।