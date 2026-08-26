Gurugram Rain Alert: गुरुग्राम में आज फिर तैरेंगी गाड़ियां? IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, तुरंत करें चेक

Gurugram Weather Update: गुरुग्राम में 26 अगस्त को हल्की बारिश की संभावना है। इससे जलभराव को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि IMD की आधिकारिक सब-डिविजन वार्निंग में गुरुग्राम के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

IMD Rain Forecast for Gurugram: गुरुग्राम में सोमवार और मंगलवार को बारिश के बाद सड़कें तालाब नजर आने लगीं। अत्यधिक जलभराव के कारण कई जगहों पर कारें तैरती दिखीं। बारिश के बाद गुरुग्राम की अलग ही तस्वीर नजर आती है, जो भयावह है। जलभराव और लंबे ट्रैफिक जाम से जूझ चुके शहर में बुधवार को बारिश की संभावना ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि जरूरी बात यह है कि 26 अगस्त के लिए IMD के मौजूदा सब-डिविजन वार्निंग में गुरुग्राम के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। गुरुग्राम में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। परेशानी की बात यह है कि हल्की बारिश से भी गुरुग्राम बेहाल हो जाता है।

गुरुग्राम में आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD के लेटेस्ट पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुग्राम में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं। IMD ने गुरुग्राम में आइसोलेटेड शावर्स की संभावना बताई है और कहा है कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में सप्ताह के बाकी दिनों में भी बारिश जारी रह सकती है। इसका मतलब यह है कि शहर में बारिश से स्थानीय जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट या रेड/ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

क्या मिलेनियम सिटी में फिर तैरेंगी गाड़ियां?

मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में हाल की बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक व्यवस्था की मुश्किलें सामने ला दी हैं। भारी बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया था और वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी। शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव और ट्रैफिक जाम की जानकारी सामने आई थी। इसलिए अगर बुधवार को कम समय में तेज बारिश होती है, तो पहले से जलभराव वाले इलाकों में स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। हालांकि फिलहाल IMD पूर्वानुमान के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरे गुरुग्राम में फिर वैसी ही स्थिति बनेगी।

दिल्ली-NCR में भी बारिश का असर

दिल्ली-NCR में बुधवार को बादल और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। IMD के दिल्ली पूर्वानुमान में बारिश के साथ यातायात पर असर की संभावना को लेकर भी संकेत दिए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बारिश या गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। पिछले दिनों की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या सामने आ चुकी है, इसलिए बुधवार को भी वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।