Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना हुआ इतना महंगा, खरीदने से पहले जान लें नया रेट

Haryana Gold Silver Price Today 26 August 2026: हरियाणा में 26 अगस्त 2026 को सोने के भाव में तेजी बनी हुई है. 24 कैरेट सोना ₹1,58,660 प्रति 10 ग्राम है. आइए जानते हैं 22 कैरेट का हाल.

Haryana Gold Silver Price Today 26 August 2026: हरियाणा में 26 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतें निवेशकों और आभूषण खरीदने वालों के लिए अहम बनी हुई हैं. राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,866 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,58,660 है.

हरियाणा में 24 कैरेट सोने का भाव

शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है. 26 अगस्त को हरियाणा में इसका भाव करीब ₹15,866 प्रति ग्राम और ₹1,58,660 प्रति 10 ग्राम है. सोने की कीमत में स्थानीय बाजार की परिस्थितियों और अन्य शुल्कों के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

आभूषणों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हरियाणा में आज 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹15,110 प्रति ग्राम है. वहीं, 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए करीब ₹1,51,100 चुकाने पड़ सकते हैं.

हरियाणा में चांदी का आज का रेट

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी बाजार की नजर है. राज्य में चांदी का भाव करीब ₹2,76,900 प्रति किलोग्राम है. एक ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹277 के आसपास है.

अलग-अलग शहरों में बदल सकते हैं भाव

हरियाणा के अलग-अलग शहरों में कीमती धातुओं के भाव में थोड़ा अंतर संभव है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे शहरों में स्थानीय ज्वेलर्स एसोसिएशन, बाजार की स्थिति और लागू टैक्स के आधार पर कीमतें कुछ अलग हो सकती हैं. इसलिए सोना या चांदी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का ताजा भाव जरूर जांचना उचित है.