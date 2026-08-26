Himachal Pradesh Gold Silver Price: सोना खरीदने से पहले जानें आज का भाव! 24K Gold पहुंचा ₹15,866 प्रति ग्राम, जानें चांदी का हाल

Himachal Pradesh Gold Silver Price 26 August 2026: हिमाचल प्रदेश में सोने-चांदी के भाव ने खरीदारों का ध्यान खींचा है. 24 कैरेट सोना ₹15,866 और 22 कैरेट ₹15,110 प्रति ग्राम है.

Himachal Pradesh Gold Silver Price 26 August 2026: हिमाचल प्रदेश में आज सोने और चांदी की कीमतों पर खरीदारों की नजर बनी हुई है. 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,110 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना ₹15,866 प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. ऐसे में 10 ग्राम सोने की कीमत क्रमशः ₹1,51,100 और ₹1,58,660 तक पहुंच गई है.

22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव

आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोना प्रमुख विकल्प माना जाता है. हिमाचल प्रदेश में आज इसका भाव ₹15,110 प्रति ग्राम और ₹1,51,100 प्रति 10 ग्राम है.

वहीं, अधिक शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,866 प्रति ग्राम है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए करीब ₹1,58,660 खर्च करने पड़ सकते हैं.

हिमाचल में चांदी कितने की है?

सोने के अलावा चांदी की कीमत भी खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है. हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव करीब ₹270 से ₹277 प्रति ग्राम के बीच बताया जा रहा है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,70,000 से ₹2,77,000 तक हो सकती है.

चांदी की कीमत में बाजार की स्थिति, स्थानीय मांग और अलग-अलग विक्रेताओं के भाव के अनुसार मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.

खरीदारी से पहले रेट जरूर करें चेक

सोना या चांदी खरीदते समय केवल बेस रेट देखना पर्याप्त नहीं है. आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स जैसे अतिरिक्त खर्च शामिल हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट और बिल की पूरी जानकारी लेना जरूरी है.