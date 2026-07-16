Gurugram Crime: 20 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बदमाश, चौधरी गैंग के नाम पर ठेकेदार से मांगी रंगदारी

Gurugram Crime News: गुरुग्राम के एक ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि करीब 20 लग्जरी एसयूवी में सवार 50-60 लोगों ने खुद को कौशल चौधरी गैंग से जुड़ा बताते हुए ठेके में हिस्सेदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Gurugram Crime News: हरियाणा के सबसे हाइटेक शहर गुरुग्राम से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि दिनदहाड़े करीब 20 लग्जरी एसयूवी में सवार 50 से 60 लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और खुद को कुख्यात चौधरी गैंग से जुड़ा बताकर ठेकेदार को धमकाने लगे। ठेकेदार का कहना है कि बदमाशों ने ठेके में हिस्सेदारी की मांग की और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

साइट पर पहुंचा लग्जरी गाड़ियों का काफिला

सेक्टर-108 थाना पुलिस को दी गई शिकायत में ठेकेदार मनीष दहिया ने बताया कि घटना 15 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे धनवापुर स्थित उनके कार्यस्थल पर हुई। शिकायत के अनुसार करीब 20 एसयूवी, जिनमें कई काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो भी शामिल थीं, अचानक साइट पर पहुंचीं। इन वाहनों से 50 से 60 लोग उतरे और पूरे परिसर को घेर लिया, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।

गैंग के नाम पर ठेके में हिस्सेदारी का आरोप

ठेकेदार का आरोप है कि मौके पर मौजूद लोगों ने खुद को कौशल चौधरी गैंग से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्य बिना किसी परेशानी के जारी रखना है तो ठेके में हिस्सा देना होगा। आरोपियों ने यह भी दावा किया कि वे गैंग के लिए रंगदारी वसूलने, हथियार उपलब्ध कराने और अवैध कब्जे कराने जैसे काम करते हैं। साथ ही मनीष दहिया से कथित रूप से कहा गया कि उन्हें दिनेश दहिया और दविंदर उर्फ सुक्कू को भी परियोजना में हिस्सा देना होगा।

साइट सुपरवाइजर को भी दी गई धमकी

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान साइट सुपरवाइजर रंजन को जबरन रोककर रखा गया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। ठेकेदार का कहना है कि इस पूरी घटना से उनके कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी और अपने परिवार के साथ-साथ साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। मनीष दहिया ने पुलिस से मामले में तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था और यह भी स्पष्ट नहीं हो सका था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं।