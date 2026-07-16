IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। टिकट बुक करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के मकसद से नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। इससे टिकट बुक करना अब पहले से ज्यादा आसान औ सुविधाजनक होगा।

IRCTC new website : टिकट बुक करते समय यात्रियों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के मकसद से रेल मंत्रालय ने बुधवार रात IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी। यह वेबसाइट न सिर्फ पहले से ज्यादा साफ-सुथरी है, बल्कि इससे टिकट बुक करना आसान और ज्यादा सुविधानजनक हो गया है। यात्रियों की लंबे समय से शिकायत थी कि टिकट बुक करने में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे समझते हुए यह वेबसाइट लॉन्च की गई है। IRCTC ने वेबसाइट के नए वर्जन में चार बड़े सुधार किए हैं।

फालतू कैप्चा से मिली निजात

इसमें फालतू कैप्चा, पॉप-अप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता था कि टिकट बुक करते समय कैप्चा भरने में ही यात्रियों को ज्यादा समय लग जाता था, जिसकी वजह से कन्फर्म टिकट बुक नहीं हो पाता था।

सीटों की उपलब्धता दिखेगी

नई वेबसाइट में यात्रियों को सभी क्लास में सीटों की उपलब्धता दिखेगी। अब यात्री स्लीपर, एसी थ्री टियर, एसी टू टियर और एसी फर्स्ट क्लास में सीटों की उपलब्धता आसानी से देख सकते हैं और उसके हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं।

जरूरी स्टेप्स की संख्या घटी

नई वेबसाइट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम कर दी गई है। यह बेहद अहम सुधार है। क्योंकि अगर आप तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं, तो आपके पास समय बहुत कम होता है। ऐसे में यात्रियों का ज्यादातर समय स्टेप्स पूरे करने में ही बर्बाद हो जाते थे, जिससे उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता था। अब नई वेबसाइट में यह समस्या दूर कर दी गई है।

सेव होगी यात्रियों की जानकारी

नई वेबसाइट में यात्रियों की जानकारी सेव हो जाएगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। इस फीचर से यात्रियों को टिकट बुक करने में बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलेगी। जहां तत्काल टिकट बुक करते समय यात्रियों के पास महज कुछ ही सेकंड या मिनट होते हैं, जो अपनी जानकारी भरने में ही खत्म हो जाते थे। अब ये जानकारी पहले से भरी मिलेगी।

होमपेज पर बीटा वर्जन का लिंक

मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्‍ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC की वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी। आज की ।तारीख में इससे रोजाना औसतन लगभग 14.5 लाख टिकटें बुक की जाती हैं।