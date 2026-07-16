Christopher Nolan The Odyssey: द ओडिसी के तूफान में फंस सकती है धुरंधर 2, पहले दिन रिकॉर्ड ओपनिंग की उम्मीद

Christopher Nolan The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को रिलीज़ होने से पहले ही भारत में ज़बरदस्त चर्चा बटोर रही है। फ़िल्म ने ओपनिंग वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग से ही लगभग ₹18 करोड़ कमा लिए हैं।

Christopher Nolan The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित एपिक फिल्म ‘द ओडिसी’ की वर्ल्डवाइड रिलीज़ में बस दो दिन बचे हैं और भारत में इसे लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। 2023 में ब्लॉकबस्टर ‘ओपेनहाइमर’ देने के बाद से ही भारतीय दर्शक उनकी अगली शानदार फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मौजूदा बुकिंग ट्रेंड्स को देखें तो ‘द ओडिसी’ को ‘ओपेनहाइमर’ से भी ज़्यादा चर्चा मिल रही है, जिससे यह देश में सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली हॉलीवुड रिलीज़ में से एक बन गई है।

भारत में ज़बरदस्त ओपनिंग की उम्मीद

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार, ‘द ओडिसी’ ने भारत में अपने ओपनिंग वीकेंड के लिए एडवांस टिकट बिक्री से पहले ही लगभग ₹18 करोड़ कमा लिए हैं। NDTV से बात करते हुए बाला ने अनुमान लगाया कि अगर यही रफ़्तार बनी रही, तो फिल्म अपने ओपनिंग डे पर ₹22 करोड़ या उससे ज़्यादा की कमाई कर सकती है, और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसके पहले वीकेंड का कुल कलेक्शन ₹75–80 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है।

एडवांस बुकिंग अभी भी जारी है और रिलीज़ का दिन नज़दीक है, ऐसे में इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि ये आँकड़े और भी बढ़ सकते हैं। फिल्म की ज़बरदस्त प्री-रिलीज़ चर्चा ने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ के बॉक्स ऑफिस पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में भी चर्चा छेड़ दी है।

IMAX की माँग से रिकॉर्ड प्री-सेल्स

फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के पीछे एक बड़ा कारण नोलन का सिग्नेचर IMAX अनुभव है। IMAX कैमरों से शूट की गई ‘द ओडिसी’ एक भव्य सिनेमाई अनुभव का वादा करती है, जिसे फ़ैन्स बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए उत्सुक हैं।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स के अनुसार, अकेले ओपनिंग डे के लिए भारतीय मल्टीप्लेक्स में लगभग 12.5 लाख टिकट बिक चुके हैं। पहले वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग 25 लाख टिकटों का आँकड़ा पार कर चुकी है, जो रिलीज़ से पहले ही फिल्म की भारी माँग को दर्शाता है।

IMAX रिस्पॉन्स तो वाकई कमाल का रहा है। 34 IMAX स्क्रीन्स पर रिलीज़ से पहले ही 91,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे अकेले IMAX शो की प्री-सेल्स से लगभग ₹9.5 करोड़ की कमाई हुई है।

भारत में नोलन का ज़बरदस्त क्रेज़

क्रिस्टोफर नोलन हाल ही में मुख्य कलाकार टॉम हॉलैंड और मैट डेमन के साथ भारत आए थे, जहाँ टीम ने फ़ैन्स से बातचीत की और फिल्म को लेकर उत्साह को और बढ़ाया। उनके दौरे और लोगों की ज़बरदस्त उम्मीदों ने फिल्म की रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग की संभावनाओं को और मज़बूत कर दिया है।

‘द ओडिसी’ 17 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। अगर बुकिंग की मौजूदा रफ़्तार बनी रहती है, तो उम्मीद है कि यह फ़िल्म भारत में अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग में से एक देगी और देश-विदेश, दोनों जगह ‘धुरंधर 2’ के लिए एक मज़बूत प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकती है।