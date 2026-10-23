Gurugram Power Crisis: गुरुग्राम में बिजली संकट, 7 घंटे में 5500 शिकायतें ! पानी की बढ़ी किल्लत, हड़ताल का असर

Gurugram Power Outage: गुरुग्राम में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिजली कटौती का असर पेयजल सप्लाई, घरेलू कामकाज और औद्योगिक गतिविधियों पर भी पड़ा है।

Haryana Power Crisis News: हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में बिजली संकट गहराने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है, इनवर्टर जवाब दे रहे हैं और कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बिजली आपूर्ति से जुड़ी हजारों शिकायतें सामने आने के बीच लोगों को राहत मिलने का इंतजार है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुरुग्राम में पिछले 7 घंटे में बिजली से जुड़ी 5500 शिकायतें दर्ज की गई हैं। हालांकि अधिकारियों ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है।

कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात

गुरुग्राम में बिजली संकट की प्रमुख वजह बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल है, जो 21 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू हुई। कर्मचारी हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनी को वितरण का लाइसेंस देने से बिजली क्षेत्र में निजीकरण बढ़ सकता है और कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी फैसले के विरोध में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है। राज्यभर में लगभग 40,000 बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

इन इलाकों में बिजली-पानी की समस्या

गुरुग्राम के कई सेक्टरों और कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। इनमें सेक्टर-3, 5, 6, 7, 7 एक्सटेंशन, 9, 10, 10A, 52, पालम विहार, दौलताबाद, अशोक विहार, लक्ष्मण विहार और राजेंद्र पार्क के कुछ हिस्से शामिल हैं। पालम विहार फीडर की मुख्य हाईटेंशन लाइन में तकनीकी खराबी के कारण सेक्टर-3, 5 और 6 में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना मिली। स्थानीय निवासियों के अनुसार बिजली नहीं होने से पानी की टंकियां खाली होने लगीं और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। सेक्टर-54 की सनसिटी कॉलोनी समेत कुछ अन्य इलाकों में भी बिजली बाधित होने से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई। हालांकि सभी इलाकों में बिजली कटने की वजह एक जैसी नहीं है।

पानी की किल्लत से बढ़ी लोगों की परेशानी

बिजली संकट का सबसे सीधा असर पेयजल आपूर्ति पर पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी की मोटर और बूस्टिंग स्टेशन बिजली पर निर्भर हैं, वहां बिजली बंद होने से घरों तक पानी पहुंचने में परेशानी हो रही है। कई परिवारों को पहले से जमा पानी के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों के लिए सुबह की दिनचर्या प्रभावित हुई है। बिजली नहीं होने से खाना बनाने, कपड़े धोने और दूसरे घरेलू कामों में भी दिक्कतें आ रही हैं। इनवर्टर की बैटरी खत्म होने के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई। कुछ घरों में इंटरनेट और वाई-फाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं, जिससे घर से काम करने वाले लोगों और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

सरकार और प्रशासन की क्या है तैयारी?

बिजली संकट के बीच गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बिजली कर्मचारियों के साथ बैठक कर हड़ताल समाप्त करने और आपूर्ति बहाल करने की अपील की। हालांकि, बातचीत से तत्काल समाधान नहीं निकलने की खबर सामने आई। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर कानूनी लड़ाई में सरकार का साथ देने की अपील की है। राज्य सरकार HERC के फैसले को चुनौती देने के लिए बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) का रुख करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, कर्मचारी संगठन निजी वितरण लाइसेंस का फैसला वापस लेने और अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।