IND vs NZ: भारत को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच से बाहर हुआ तूफानी बल्लेबाज, किसकी होगी एंट्री?

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से ईशान किशन बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि चोट के कारण वे अगले मैच में नहीं खेल सकेंगे। अनुमान है कि किशन की गैरहाजिरी में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है।

IND vs NZ T20 Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण 24 अक्टूबर को होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से बाहर हो गए हैं। पहले मैच के दौरान उनके दाहिने पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आया था। BCCI ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। किशन की गैरहाजिरी में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पहले टी20 में भारत ने दर्ज की शानदार जीत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया। भारतीय टीम ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 225 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में छह विकेट खोकर 230 रन बना लिए और लक्ष्य हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर 67 रन बनाए, जबकि नमन धीर ने 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ — BCCI (@BCCI) October 23, 2026

पहले मैच में देरी से बैटिंग करने आए थे किशन

ईशान किशन को पहले टी20 मुकाबले में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया था। उनकी जगह तिलक वर्मा को ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसके बाद टीम के बल्लेबाजी क्रम को लेकर सवाल उठे थे। अब चोट की खबर सामने आई है, जिससे कंफर्म हो गया है कि वे चोट के कारण ही पहले मैच में देरी से बल्लेबाजी करने आए थे। ईशान किशन भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल हैं और विकेटकीपिंग का विकल्प भी देते हैं। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी टीम के बल्लेबाजी क्रम और विकेटकीपिंग दोनों को प्रभावित कर सकती है।

कितनी गंभीर है ईशान किशन की चोट?

ईशान किशन को पहले टी20 मैच के दौरान दाहिने पैर की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आया है, जिसे मेडिकल भाषा में लो-ग्रेड राइट एडिक्टर स्ट्रेन कहा जाता है। इस तरह की चोट में जांघ के अंदरूनी हिस्से की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और दौड़ने, दिशा बदलने या तेज गति से खेलने में परेशानी हो सकती है। BCCI की मेडिकल टीम उनकी फिटनेस पर नजर रखेगी। तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाना है। अगर ईशान की चोट हल्की रहती है और वह समय पर फिटनेस हासिल कर लेते हैं, तो तीसरे मैच में उनकी उपलब्धता पर विचार किया जा सकता है।