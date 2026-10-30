Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव, जानिए आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 30 अक्टूबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोना 1,42,250 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 245 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है।

Haryana Gold Silver Rate Today 30 October 2026: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में आज बदलाव देखने को मिला है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। 30 अक्टूबर को हरियाणा में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी का भाव 245 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि आज हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतें क्या चल रही हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ज्वेलरी बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि कल इसकी कीमत 1,43,950 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह 24 कैरेट सोना 1,700 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है, जबकि कल यह 1,31,950 रुपये था। 22 कैरेट सोने की कीमत में 1,550 रुपये की कमी आई है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,06,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 14 कैरेट सोने की कीमत आज 82,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। आज 30 अक्टूबर को हरियाणा में चांदी का भाव 245 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,450 रुपये और 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,500 रुपये हो जाती है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए आपको 2,45,000 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।

ज्वेलरी खरीदते वक्त ये बातें रखें ध्यान

अगर आप हरियाणा में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो बाजार भाव के साथ-साथ उसकी शुद्धता की जानकारी लेना भी जरूरी है। सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क और कैरेट जरूर चेक करें। इसके अलावा ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर्स से अंतिम कीमत की जानकारी जरूर प्राप्त करें।