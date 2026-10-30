Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में आज सोने की कीमतों में गिरावट, जानें गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोना 1,42,250 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी का भाव 220 से 240 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है।

Himachal Gold Silver Price Today 30 October 2026: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज 30 अक्टूबर को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। वहीं चांदी का भाव 245 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। आइए जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतें कितनी हैं।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 1,43,950 रुपये थी। इस तरह 24 कैरेट सोना 1,700 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह 1,31,950 रुपये पर था। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,06,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 1,07,960 रुपये थी। वहीं 14 कैरेट सोने की कीमत आज 82,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल 83,970 रुपये थी। सोने की कीमतों में आई इस गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो शादी-विवाह या त्योहारों के लिए सोने के आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। आज 30 अक्टूबर 2026 को चांदी का भाव 220 से 240 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,200 रुपये से लेकर 1200 रुपये है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 22000 से लेकर 24,000 रुपये होती है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए आपको 2.20 लाख से 2.40 लाख रुपये खर्च करने होंगे।

ज्वेलरी खरीदते समय बरतें ये सावधानी

अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो खरीदारी से पहले उसकी शुद्धता और बाजार भाव की जानकारी जरूर लें। सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क और कैरेट की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज और जीएसटी की जानकारी भी लें, क्योंकि इनकी वजह से अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां सोने-चांदी के भाव में थोड़ा अंतर हो सकता है।