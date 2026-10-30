Delhi Metro: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए आज रात 12 बजे तक चलेगी दिल्ली मेट्रो, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Diljit Dosanjh Concert: दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट को देखते हुए DMRC ने मेट्रो सेवाओं का समय रात 12 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। करीब 70 हजार दर्शकों की संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।

Delhi Metro Extends Timings for Diljit Concert: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले फैंस के लिए बड़ी खबर है। 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने मेट्रो सेवाओं का समय बढ़ाने का फैसला किया है। अब दिल्ली मेट्रो की ज्यादातर लाइनों पर ट्रेनें रात 12 बजे तक चलेंगी। इससे कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद घर लौटने वाले हजारों दर्शकों को सुविधा मिलेगी। दिलजीत दोसांझ का यह कार्यक्रम उनके Aura India Tour 2026 का हिस्सा है। कॉन्सर्ट में करीब 70 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए DMRC ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है।

इन मेट्रो लाइनों पर रात 12 बजे तक चलेंगी ट्रेनें

DMRC के मुताबिक 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। कॉन्सर्ट समाप्त होने के बाद यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे मेट्रो नेटवर्क पर अतिरिक्त ट्रेन फेरे लगाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी तैनात की जाएंगी, ताकि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने पर परेशानी न हो। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो सारथी मोबाइल ऐप पर QR टिकट खरीदने की समय-सीमा भी एक घंटे बढ़ाई जाएगी। इससे देर रात यात्रा करने वाले दर्शकों को टिकट लेने में सुविधा होगी।

JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक

दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। यहां पहुंचने के लिए JLN Stadium मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी विकल्प है। यह स्टेशन वायलेट लाइन पर स्थित है, जो कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह यानी बल्लभगढ़ तक जाती है। दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार इन मेट्रो स्टेशनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायलेट लाइन पर JLN स्टेडियम और जंगपुरा मेट्रो स्टेशन से स्टेडियम के निर्धारित गेट तक पहुंचा जा सकता है। येलो लाइन पर INA और जोर बाग मेट्रो स्टेशन से निर्धारित ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तक पहुंचने का विकल्प है। फरीदाबाद के यात्री वायलेट लाइन के जरिए JLN Stadium स्टेशन तक सीधे पहुंच सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी दर्शकों को मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम

कॉन्सर्ट के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए DMRC ने JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन और प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्था की है। यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त DMRC कर्मचारी और कस्टमर सर्विस स्टाफ तैनात रहेंगे। कस्टमर फैसिलिटेशन एजेंट यात्रियों को रास्ता दिखाने और भीड़ नियंत्रित करने में मदद करेंगे। JLN स्टेडियम स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) और अतिरिक्त सुरक्षा जांच की व्यवस्था होगी। इन इंतजामों का उद्देश्य कॉन्सर्ट के बाद यात्रियों की सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करना है।

दोपहर से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन

कॉन्सर्ट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और आसपास की सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। इसकी वजह से भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, आर्च बिशप मार्ग, चौथी और पांचवीं एवेन्यू रोड, CGO कॉम्प्लेक्स की आंतरिक सड़कें, दयाल सिंह कॉलेज रोड और लोधी कॉलोनी की आंतरिक सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। बारापुला फ्लाईओवर का INA से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-2 तक का हिस्सा भी प्रभावित रह सकता है।

स्टेडियम के आसपास दर्शकों के लिए पार्किंग नहीं

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास आम दर्शकों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। विशेष आमंत्रित लोगों के लिए सीमित पार्किंग निर्धारित की गई है। कैब, ऑटो और ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को भी निर्धारित पिकअप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा। स्टेडियम के आसपास सड़कों पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए दर्शकों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो से आने की सलाह दी गई है। दिलजीत दोसांझ ने भी अपने प्रशंसकों से दिल्ली कॉन्सर्ट में आने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है।