Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 490 रुपये सस्ता होकर 1,44,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 205 रुपये प्रति ग्राम यानी 2.05 लाख रुपये प्रति किलो बनी हुई है।

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में आज बदलाव देखने को मिला है। अगर आप शादी-ब्याह या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें। हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,44,110 रुपये दर्ज की गई है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,32,100 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,08,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। दूसरी ओर चांदी का भाव 205 रुपये प्रति ग्राम यानी 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,44,110 रुपये है। पिछले दिन इसका भाव 1,44,600 रुपये था। इस तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 490 रुपये की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है। हालांकि, इसकी अधिक नरम प्रकृति के कारण इससे आमतौर पर आभूषण नहीं बनाए जाते। आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। हरियाणा में आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,32,100 रुपये है, जबकि कल इसकी कीमत 1,32,550 रुपये थी। 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,08,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन इसका भाव 1,08,450 रुपये था। हरियाणा में 14 कैरेट सोने की कीमत 84,060 रुपये है, जबकि कल यह 84,350 रुपये था।

हरियाणा में चांदी का ताजा भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हरियाणा में आज चांदी का भाव 205 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,050 रुपये और 100 ग्राम की कीमत 20,500 रुपये बैठती है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए 2,05,000 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो बाजार में खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की जानकारी जरूर लें। सोने की ज्वेलरी खरीदते समय हॉलमार्क और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा आभूषणों की कीमत में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ सकता है। ध्यान रखें कि अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।