Punjab News: पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सोशल मीडिया पर किया ऐलान

Punjab Politics News: पंजाब के पूर्व मंत्री और पट्टी से आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने 2027 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। जेल में बंद भुल्लर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी और समर्थकों का आभार जताया।

Punjab Political Update: पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और पट्टी से विधायक लालजीत सिंह भुल्लर के एक फैसले ने हलचल बढ़ा दी है। जेल में बंद भुल्लर ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। भुल्लर के मुताबिक पट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उधर, उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पट्टी सीट की जिम्मेदारी जसकंवर सिंह उर्फ जस्सा पट्टी को सौंप दी है।

सोशल मीडिया पर जताया लोगों का आभार

लालजीत सिंह भुल्लर ने अपनी पोस्ट में पट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने लिखा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि क्षेत्र के लोग पार्टी नेतृत्व से उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भुल्लर ने अपने संदेश में कहा कि पट्टी के लोगों ने उन्हें जो प्यार, सम्मान और भरोसा दिया है, उसके लिए वह हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उनके इस ऐलान को पंजाब की राजनीति और पट्टी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की आगामी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

जसकंवर सिंह को मिली पट्टी की जिम्मेदारी

लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पट्टी विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक जिम्मेदारी बदल दी थी। पार्टी ने पूर्व पहलवान जसकंवर सिंह उर्फ जस्सा पट्टी को हलका प्रभारी नियुक्त किया। इसके बाद से पट्टी क्षेत्र में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को संभालने की जिम्मेदारी जसकंवर सिंह के पास है। भुल्लर के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में किसे अपना उम्मीदवार बनाती है।

किस मामले में जेल में हैं लालजीत सिंह भुल्लर?

लालजीत सिंह भुल्लर पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अमृतसर में जिला प्रबंधक रहे गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले में जेल में बंद हैं। रंधावा की 21 मार्च 2026 कोर जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने गोदाम निर्माण से जुड़े टेंडर आवंटन को लेकर भुल्लर पर दबाव बनाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।

इस्तीफे के बाद पुलिस ने दर्ज किया था मामला

रंधावा की मौत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तत्कालीन परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था। भुल्लर ने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रंधावा की पत्नी की शिकायत पर अमृतसर पुलिस ने भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी देने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 23 मार्च 2026 को भुल्लर को मंडी गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार किया था।