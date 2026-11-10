Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? चेक करें ताजा भाव

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 490 रुपये सस्ता होकर 1,44,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,100 रुपये है। दूसरी ओर चांदी 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर बिक रही है।

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की मांग बनी रहती है। आज हिमाचल में सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,44,110 रुपये है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,32,100 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,08,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। दूसरी ओर चांदी का भाव 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच बताया जा रहा है।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,44,110 रुपये है। पिछले दिन इसका भाव 1,44,600 रुपये था। इस तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 490 रुपये की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश और सोने के सिक्के या बार खरीदने में किया जाता है। 22 कैरेट सोना सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। हिमाचल में आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,32,100 रुपये है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 1,32,550 रुपये थी। 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,08,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है, जिससे इससे मजबूत और आकर्षक डिजाइन वाले आभूषण बनाए जाते हैं।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,100 से 2,200 रुपये तक हो सकती है। वहीं, 100 ग्राम चांदी के लिए 21,000 से 22,000 रुपये और एक किलोग्राम चांदी के लिए 2,10,000 से 2,20,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि शहर और स्थानीय सर्राफा बाजार के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है।

अगर आप हिमाचल में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्थानीय ज्वेलर से उस दिन का ताजा भाव जरूर पता करें। सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा ज्वेलरी की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए केवल सोने के प्रति 10 ग्राम भाव के आधार पर खरीदारी का बजट तय न करें।