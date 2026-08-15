Haryana News: नूंह में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई छात्राएं, परिजनों ने लगाया बदइंतजामी का आरोप

हरियाणा के नूंह जिले की पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान गर्मी से कई छात्राओं के बेहोश होने से अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ और गर्मी में लगातार खड़े रहने से बच्चों की हालत बिगड़ गई।

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले की पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कई छात्राओं के बेहोश होने से अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद, तुरंत एंबुलेंस बुलाकर छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ और गर्मी में लगातार खड़े रहने से बच्चों की हालत बिगड़ गई।

मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया

नूंह पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान लगातार गर्मी में खड़े रहने की वजह से एक दर्जन से अधिक स्कूली छात्राएं बेहोश हो गईं। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में एंबुलेंस बुलाकर बेहोश हुई छात्राओं को नूंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

गर्मी की वजह से हुई घटना

घटना के बारे में डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि गर्मी की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, लेकिन फिलहाल बच्चे सभी स्वस्थ हैं और सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी छात्राओं को समय पर डिस्चार्ज कर दिया गया है।

परिजनों का बदइंतजामी का आरोप

छात्राओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों को गर्मी में जबरदस्ती खड़ा किया गया और कार्यक्रम के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं थे। उनका कहना है कि मौसम को ध्यान में रखे बिना लंबे समय तक बच्चों को धूप में खड़ा रखना उचित नहीं था।

फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ

इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी बेहोश बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी का स्वास्थ्य सामान्य है और उनका उपचार जारी है। इस घटना के बाद कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि देशभक्ति के कार्यक्रम जरूरी हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समय और व्यवस्था तय की जानी चाहिए।