Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, चिनाब नदी में गिरी SUV, 5 लोगों की मौत

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Amit Upadhyay
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Kishtwar Road Accident News: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। डच्छन इलाके में डांगदरू से साउंडर की ओर जा रही स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और चिनाब नदी के तेज बहाव में समा गई।
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में जा गिरी।

Kishtwar Accident Latest News: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक डच्छन इलाके में डांगदरू से साउंडर की ओर जा रही एक महिंद्रा स्कॉर्पियो अचानक सड़क से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और नीचे बह रही चिनाब नदी में समा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। नदी के तेज बहाव और बेहद कठिन पहाड़ी इलाके के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

डांगदरू से साउंडर जा रही थी कार

जानकारी के अनुसार, हादसा डच्छन इलाके में हुआ। महिंद्रा स्कॉर्पियो डांगदरू से साउंडर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान किसी वजह से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। SUV सड़क से बाहर निकल गई और पहाड़ी ढलान से नीचे गिरते हुए चिनाब नदी तक जा पहुंची। वाहन के नदी में गिरने से उसमें सवार लोगों को गंभीर खतरा पैदा हो गया। हादसे में वाहन में सवार पांच लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी अधिकारियों की ओर से पूरी तरह सामने आना बाकी है।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। नदी में गिरे वाहन तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए मौके पर मौजूद टीमें बेहद सावधानी से काम कर रही हैं। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में पहले भी ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं, जिनमें वाहन गहरी खाइयों में गिरने के बाद बचाव दलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। 2023 में डांगदरू क्षेत्र में एक वाहन के खाई में गिरने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया था।

डच्छन और डांगदरू इलाका क्यों है चुनौतीपूर्ण?

किश्तवाड़ का डच्छन क्षेत्र बेहद पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आता है। यहां कई जगह सड़कें पहाड़ों के किनारे से होकर गुजरती हैं और सड़क के एक तरफ गहरी ढलान या नदी का क्षेत्र होता है। ऐसे रास्तों पर वाहन का नियंत्रण बिगड़ने पर दुर्घटना गंभीर हो सकती है। डांगदरू क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़ी गतिविधियां भी चलती रही हैं। किश्तवाड़ और चिनाब घाटी के पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं का इतिहास रहा है। इससे पहले भी कई वाहन खाई में गिरने से लोगों की जान जा चुकी है। 2023 में डांगदरू डैम साइट के पास एक क्रूजर वाहन के खाई में गिरने से सात लोगों की मौत हुई थी और तीन लोग घायल हुए थे।