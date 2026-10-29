Delhi Robbery Case: दिल्ली के लाहौरी गेट में 2.30 करोड़ की लूट, पिस्टल दिखाकर कैश से भरा बैग ले गए बदमाश

Delhi Crime News: दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 2.30 करोड़ रुपये की लूट का मामला सामने आया है। चार बदमाशों ने एक कार्यालय में कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर डराया और अलमारी में रखी नकदी बैग में भरकर फरार हो गए। आरोपी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी कार से भागे।

Lahori Gate Robbery News: राजधानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में करोड़ों रुपये की लूट का मामला सामने आया है। 28 अक्टूबर को हुई इस वारदात में चार बदमाशों ने एक कार्यालय में घुसकर कर्मचारी को पिस्टल की नोक पर डराया और अलमारी में रखे 2 करोड़ 30 लाख रुपये नकद लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी नकदी बैग में भरकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मामले को लेकर संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर धमकाया

यह घटना लाहौरी गेट थाना क्षेत्र की चर्च मिशन पुलिस चौकी के आसपास हुई। चार आरोपी एक कार्यालय में दाखिल हुए और वहां मौजूद कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर डराया-धमकाया। इसके बाद उन्होंने कार्यालय की अलमारी में रखी नकदी निकाली और उसे बैग में भर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से मौके से निकल गए। घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारी को हथियार दिखाकर डराने की बात सामने आई है।

स्टेशन के सामने खड़ी कार से हुए फरार

वारदात के बाद आरोपी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहले से खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने भागने के लिए पहले से व्यवस्था कर रखी थी। पुलिस अब घटनास्थल से लेकर आरोपियों के फरार होने के रास्ते तक की जानकारी जुटा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों की गतिविधियों और इस्तेमाल की गई कार के बारे में सुराग मिल सकें।

लाहौरी गेट थाने में एफआईआर दर्ज

इस मामले में लाहौरी गेट थाने में लूट से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें बनाई गई हैं। टीमें अलग-अलग स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। पुलिस जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया और आरोपी किस रास्ते से फरार हुए। लाहौरी गेट जैसे व्यस्त कारोबारी इलाके में इतनी बड़ी रकम की लूट ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं।