Karwa Chauth 2026: बादलों के कारण नहीं दिख रहा चांद, कैसे खोलें व्रत? जानें पूजा की विधि

Karwa Chauth Vrat 2026: आज 29 अक्टूबर, गुरुवार को देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं.

Karwa Chauth Vrat 2026: गुरुवार, 29 अक्टूबर यानी आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. यह दिन पति पत्नी के प्यार का माना जाता है. सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं. शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है. इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति का चेहरा देखकर व्रत खोला जाता है.

करवा चौथ की शाम को चांद के निकलने पर उसे देखने के बाद दी व्रत तोड़ा जाता है. कई जगहों पर आसमान में बादल छाए रहने के कारण चंद्रमा के दर्शन करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में महिलाओं के मन में सवाल है कि अगर चांद दिखाई नहीं दे तो व्रत कैसे खोलें और पूजा किस तरह करें? इस बारे में आध्यात्मिक गुरु पूजा की विधि बताते हैं.

चंद्रमा नहीं दिखने पर पूजा की पूरी विधि

चरण क्या करें? 1 एक साफ थाली में सफेद चंदन से पूर्ण चंद्रमा बनाएं। 2 चंद्रमा के चारों ओर अक्षत और सफेद फूल रखें। 3 ‘ॐ चंद्राय नमः’ और ‘ॐ सोमाय नमः’ मंत्रों का जाप करें। 4 मंत्रों का जाप करते हुए तीन बार अर्घ्य दें। 5 पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। 6 भगवान शिव को प्रणाम करें और उनकी पूजा करें।

भगवान शिव की पूजा करना भी है जरूरी

अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं या खराब मौसम की वजह से चांद नजर नहीं आ रहा. महिलाएं घर पर ही चंद्रमा की पूजा करें. एक थाली में सफेद चंदन से पूर्ण चंद्रमा का आकार बना लें. इसके चारों ओर अक्षत यानी साबुत चावल और सफेद फूल रखें. इतना सब करने के बाद सामने बैठ जाएं. आपको ‘ॐ चंद्राय नमः’ और ‘ॐ सोमाय नमः’ मंत्रों का जाप करना है. मंत्रों का जाप करते हुए थाली में तीन बार अर्घ्य दें. इस दौरान मन में चंद्र देव के प्रति श्रद्धा रखें और पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत तथा परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

चंद्रमा नहीं दिखने पर पूजा की पूरी विधि

चंद्र देव की पूजा करने के बाद सभी व्रत करने वाली महिलाओं को भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए. धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने शीश पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है. यही कारण है कि उनको भक्त चंद्रशेखर के नाम से भी पुकारते हैं. चंद्रमा की पूजा के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए तीन बार परिक्रमा करें. इस दौरान ‘ॐ सोमाय नमः’ और ‘ॐ चंद्राय नमः’ मंत्रों का जाप कर सकते हैं.