Karwa Chauth Moonrise Timings: करवा चौथ पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली-NCR में कब निकलेगा चांद?

Karwa Chauth Moonrise Timings: करवा चौथ का त्योहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चंद्रोदय का समय शहर के अनुसार अलग-अलग होता है। दिल्ली में रात करीब 8:17 बजे, चंडीगढ़ में 8:12 बजे और शिमला में 8:10 बजे चांद निकलने का अनुमान है।

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time: करवा चौथ का त्योहार गुरुवार को मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इंतजार चांद निकलने का रहता है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चंद्रोदय का समय शहर के अनुसार कुछ मिनट अलग हो सकता है। दिल्ली में चांद रात करीब 8:17 बजे निकलने का अनुमान है। वहीं, चंडीगढ़ और शिमला में चंद्रोदय अपेक्षाकृत पहले हो सकता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने शहर के समय के अनुसार पूजा और चंद्र दर्शन की तैयारी करनी चाहिए।

दिल्ली-NCR में चांद निकलने का समय

दिल्ली और आसपास के शहरों में करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:16 से 8:18 बजे के बीच होने का अनुमान है। नई दिल्ली में चांद रात 8:17 बजे, नोएडा और गाजियाबाद में 8:16 बजे और गुरुग्राम में रात 8:18 बजे चांद दिखाई देने की संभावना है। फरीदाबाद में चंद्रोदय करीब 8:17 बजे होने का अनुमान है।

हरियाणा में कितने बजे निकलेगा चांद?

हरियाणा में भी व्रत रखने वाली महिलाओं को चंद्र दर्शन के लिए रात तक इंतजार करना होगा। अंबाला में चांद रात 8:13 बजे, करनाल में 8:15 बजे, पानीपत में 8:16 बजे, रोहतक में 8:19 बजे और हिसार में 8:22 बजे निकलने का अनुमान है। मौसम के कारण चांद दिखाई देने में कुछ मिनट की देरी हो सकती है।

जानें पंजाब में चंद्रोदय का समय

पंजाब के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय रात करीब 8:15 से 8:18 बजे के बीच होने की संभावना है। लुधियाना में रात 8:16 बजे, अमृतसर में 8:18 बजे, जालंधर में 8:16 बजे और पटियाला में 8:15 बजे चांद निकलने का अनुमान है। अलग-अलग पंचांग और गणना स्रोतों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में कब दिखेगा चांद?

हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भूभाग के कारण चंद्रमा के दिखाई देने का समय स्थानीय स्थिति से प्रभावित हो सकता है। शिमला में चंद्रोदय रात करीब 8:10 बजे होने का अनुमान है। पहाड़ों या ऊंची इमारतों के पीछे चांद छिपा होने पर वास्तविक दर्शन कुछ देर बाद हो सकते हैं।

करवा चौथ 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार राजधानी दिल्ली में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक है। चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 10:09 बजे तक रहने का अनुमान है। दूसरे शहरों में पूजा के मुहूर्त में भी थोड़ा अंतर हो सकता है। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है। ध्यान रखें कि ऊपर दिए गए समय अनुमानित हैं और अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। बादल, पहाड़ और स्थानीय क्षितिज की स्थिति भी चांद दिखाई देने के समय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए व्रत खोलने से पहले अपने शहर का स्थानीय पंचांग जरूर देखें।