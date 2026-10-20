Delhi Firing: दिल्ली के बवाना में टाइल्स कारोबारी के प्रतिष्ठान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फरार हुए हमलावर

Delhi Crime News: दिल्ली के बवाना इलाके के पूठ खुर्द में सोमवार शाम श्री राधे राधे ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर पांच राउंड फायरिंग की घटना सामने आई। शुरुआती जानकारी के अनुसार तीन गोलियां गेट पर और दो वहां खड़े वाहन पर चलाई गईं। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए।

Delhi Firing Incident: राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में एक टाइल्स कारोबारी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की घटना सामने आई है। पूठ खुर्द स्थित श्री राधे राधे ट्रेडर्स को निशाना बनाकर अज्ञात हमलावरों ने पांच राउंड गोलियां चलाईं और इसके बाद मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक तीन गोलियां प्रतिष्ठान के गेट पर और दो गोलियां वहां खड़े एक वाहन पर चलाई गईं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वारदात के पीछे रंगदारी का मकसद होने की आशंका जताई जा रही है।

सोमवार शाम करीब 4 बजे हुई फायरिंग

फायरिंग की घटना 19 अक्टूबर को शाम करीब चार बजे बवाना थाना क्षेत्र के पूठ खुर्द इलाके में हुई। यहां स्थित श्री राधे राधे ट्रेडर्स टाइल्स के कारोबार से जुड़ा प्रतिष्ठान बताया जा रहा है। हमलावरों ने पहले प्रतिष्ठान के गेट को निशाना बनाया और फिर वहां खड़े वाहन पर गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कुल पांच राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। हमलावर बाइक पर सवार थे और उन्होंने हेलमेट पहन रखा था।

छुट्टी के दिन वारदात को दिया अंजाम

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सोमवार को प्रतिष्ठान में छुट्टी रहती है। इसी दौरान हमलावरों के वहां पहुंचने और फायरिंग करने की बात सामने आई है। कंपनी के गेट और वाहन को निशाना बनाए जाने से आशंका जताई जा रही है कि हमलावर कारोबारी को डराने या दबाव बनाने के इरादे से पहुंचे हो सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कारोबारी की गतिविधियों की रेकी की थी या नहीं। पुलिस जांच में हमलावरों के आने-जाने के रास्ते, इस्तेमाल किए गए वाहन और आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

क्या रंगदारी के लिए की गई फायरिंग?

इस घटना के पीछे रंगदारी का एंगल होने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी में यह संभावना सामने आई है कि टाइल्स कारोबारी को डराने के लिए उसके प्रतिष्ठान पर गोलियां चलाई गई हों। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कारोबारी को पहले कोई धमकी मिली थी या नहीं, किसी तरह की रकम की मांग की गई थी या हमले के पीछे कोई अन्य वजह थी। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमों के लगाए जाने की भी जानकारी दी गई है।