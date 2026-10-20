Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सितंबर 2025 में दिशा के घर पर भी फायरिंग हुई थी।

Disha Patani House Security Update: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी सतर्क हो गई है। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। दिशा के घर पर सितंबर 2025 में भी फायरिंग हुई थी, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ाई गई थी। टाइगर श्रॉफ पर ताजा हमले के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की है।

टाइगर पर हमले के बाद बरेली पुलिस अलर्ट

मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर की शाम अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। फुटबॉल खेलने के बाद घर लौट रहे अभिनेता की कार को निशाना बनाया गया। इस घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर सहित दो लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के आवास की सुरक्षा की समीक्षा की।

दिशा पाटनी के घर भी हो चुकी है फायरिंग

दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर 11 और 12 सितंबर 2025 को फायरिंग की घटनाएं हुई थीं। इस वारदात के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं। उस समय सोशल मीडिया पर सामने आए एक मैसेज में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से जुड़े गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इस दावे में दिशा की बहन खुशबू पाटनी की संत प्रेमानंद महाराज से संबंधित टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जताई गई थी। घटना के समय दिशा के पिता जगदीश पाटनी, उनकी बहन खुशबू पाटनी और परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। फायरिंग के बाद पुलिस ने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवास पर नियमित पुलिस तैनाती और निगरानी की व्यवस्था की थी।

घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती

दिशा पाटनी के घर पर पहले हुई फायरिंग के बाद से ही पुलिसकर्मी तैनात हैं। आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। ताजा सुरक्षा समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति देखी। पुलिसकर्मियों को आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए।