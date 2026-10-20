IMD Weather Update: दिल्ली में खिलेगी धूप, हरियाणा-पंजाब में भी मौसम साफ, हिमाचल में बढ़ी ठंडक, जानें वेदर अपडेट

IMD Weather Forecast Today: 20 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि दिन में धूप के कारण हल्की गर्मी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम सुहावना रहने के साथ सुबह और रात में ठंडक महसूस हो सकती है। देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की आशंका है।

IMD Weather Update 20 October 2026: देशभर में इस वक्त मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में मानसून विदा हो चुका है और ठंडक बढ़ने लगी है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अब भी बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ी राज्यों में इस समय बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में तापमान गिर गया है। अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज अलग-अलग है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के के अनुसार 20 अक्टूबर को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। दोपहर के वक्त तेज धूप से हल्की गर्मी महसूस हो सकती है।

दिल्ली-NCR में आज खिलेगी धूप

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार यानी आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 32°C और न्यूनतम तापमान 19°C बताया गया है। ऐसे में दोपहर के समय धूप और हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और देर शाम मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक पूर्वानुमान में दिल्ली के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम की स्थिति आसपास के क्षेत्रों जैसी हो सकती है, लेकिन स्थानीय तापमान और हवा की स्थिति में अंतर संभव है।

हरियाणा में दिन में गर्मी, सुबह-शाम राहत

हरियाणा में भी आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दिन में तेज धूप देखने को मिल सकती है, जिससे दोपहर के वक्त गर्मी महसूस हो सकती है। सुबह-शाम हल्की ठंडक से राहत मिल सकती है। हरियाणा के लिए आज कोई मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के अधिकतर शहरों में आज अधिकतम तापमान 33.4°C और न्यूनतम तापमान 15.3°C रहने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में अच्छा-खासा अंतर रह सकता है। दिन में तेज धूप रहने पर गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और देर रात तापमान अपेक्षाकृत कम रहने से हल्की ठंडक का अहसास हो सकता है। हिसार, करनाल, रोहतक, अंबाला और गुरुग्राम जैसे शहरों में तापमान अलग-अलग रह सकता है।

पंजाब में फिलहाल कोई मौसम चेतावनी नहीं

पंजाब में 20 अक्टूबर को कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में राज्य में व्यापक स्तर पर खराब मौसम की आशंका नहीं है। स्थानीय बादल, हवा और तापमान की स्थिति में अंतर हो सकता है। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में दिन के समय धूप के कारण तापमान अधिक महसूस हो सकता है, जबकि रात में इसमें गिरावट आ सकती है। कुछ शहरों में बादल और हल्की बूंदाबांदी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

हिमाचल में मौसम साफ, ठंडक का एहसास

हिमाचल प्रदेश में 20 अक्टूबर को मौसम मैदानी इलाकों से अलग रह सकता है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार शिमला में आसमान मुख्यतः साफ रहने और अधिकतम तापमान करीब 26°C तथा न्यूनतम तापमान 13°C रहने की संभावना है। मौसम केंद्र शिमला ने राज्य के लिए 20 अक्टूबर को कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना रह सकता है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंडक महसूस हो सकती है। मनाली, कुफरी, धर्मशाला और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग रह सकता है।

देश के बाकी राज्यों में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में मौसम अलग-अलग क्षेत्रों में बदल सकता है। कुछ इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी स्थानीय मौसम परिस्थितियों के अनुसार बारिश या गरज-चमक हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज-चमक या तेज हवाएं चल सकती हैं।