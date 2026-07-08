Delhi Weather Update: दिल्ली में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, अगले 48 घंटे भारी

Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में मंगलवार को मॉनसून की पहली अच्छी-खासी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। बारिश के कारण तापमान में लगभग 10°C की भारी गिरावट आई। वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार और गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और और बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

इस मौसम की अब तक की सबसे भारी बारिश

मंगलवार राष्ट्रीय राजधानी के लिए इस मौसम का सबसे ज़्यादा बारिश वाला दिन रहा, जिसमें कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के कुछ हिस्सों में लगभग 84 मिमी बारिश हुई, जिससे कई दिनों की असहज उमस के बाद मौसम में काफी सुधार हुआ।

IMD के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में दोपहर 1:00 बजे से 2:30 बजे के बीच तापमान में लगभग 10°C की गिरावट आई, जबकि भारी बारिश के बाद उमस का स्तर 100% तक पहुंच गया। “महसूस होने वाला तापमान” (feels-like temperature) भी काफी गिरकर लगभग 22°C हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

दो साल में जुलाई की सबसे गर्म रात

बारिश के बावजूद, दिल्ली में असामान्य रूप से गर्म रात दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 37.2°C रहा, जो सामान्य से लगभग 0.6°C अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 30°C रहा, जो मौसमी औसत से 2.1°C अधिक है।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि यह पिछले दो वर्षों में जुलाई की सबसे गर्म रात थी। इससे पहले ज़्यादा न्यूनतम तापमान 31 जुलाई, 2024 को दर्ज किया गया था, जब तापमान 30.4°C तक पहुंच गया था।

बारिश जारी रहने के कारण येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। बुधवार और गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।

बुधवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। दिन के दौरान रुक-रुक कर बारिश हो सकती है और शाम या रात तक बारिश का एक और दौर आ सकता है। हवा की गति 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जिसके कारण IMD ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वीकेंड तक बारिश की संभावना

बुधवार को अधिकतम तापमान 32°C से 34°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 21°C से 23°C के आसपास रह सकता है। गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है, साथ ही शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश का अनुमान है।

स्काईमेट के मौसम विज्ञानी महेश पलावत के अनुसार, हो रही बारिश कई मौसम प्रणालियों के एक साथ आने का नतीजा है। इनमें उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और अरब सागर से आने वाली नमी वाली मानसूनी हवाएं शामिल हैं, जो दिल्ली-NCR में व्यापक बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही हैं।

हवा की गुणवत्ता ‘मॉडरेट’ (सामान्य) बनी हुई है

भारी बारिश के बाद भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘मॉडरेट’ श्रेणी में ही रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 113 दर्ज किया गया।

CPCB के मानकों के अनुसार, 101 से 200 के बीच का AQI ‘मॉडरेट’ श्रेणी में आता है, जबकि 100 से कम वैल्यू को संतोषजनक या अच्छा माना जाता है।