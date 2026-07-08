3rd T20 Ind vs Eng Live : तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार

पांच मैच की सीरीज में 2-0 से पिछड़ा, मंडराने लगा क्लीन स्वीप का खतरा

3rd T20 Ind vs Eng Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय युवा टीम के लिए वर्तमान इंग्लैंड दौरा किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा। पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले तीन मैच हो चुके हैं। इनमें से एक मैच बारिश के कारण धुल गया जबकि अन्य दो मैच में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को आसानी से हरा दिया। अब सीरीज के दो मैच बचे हैं। वहीं जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम कर रही है उससे टीम पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडराने लगा है।

125 रन से हारी टीम इंडिया

इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टी20 मुकाबले में 125 रनों के बड़े अंतर से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत की इस प्रारूप में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी हार है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 201 रन बनाए।

मात्र 11.4 ओवर ही खेल पाए बल्लेबाज

इंग्लैड द्वारा सम्मानजनक स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया चारो खाने चित हुई। भारतीय बल्लेबाज लापरवाही भरे शॉट खेलते गए और पूरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर आॅलआउट हो गई। भारत की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि टीम के सिर्फ चार बल्लेबाज दहाई अंक तक पहुंच सके, लेकिन कोई भी 13 रन से ज्यादा नहीं बना पाया।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में चौथी हार

भारत को पहली बार टी20 में 100+ रनों के अंतर से हार मिली है। इससे पहले टीम को इस प्रारूप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी। 2019 में वेलिंगटन में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 80 रनों के अंतर से हराया था। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने 2026 में टीम इंडिया को 76 रनों से हराया था।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत अब तक एक भी मैच नहीं जीत सका है। पहले उसे आयरलैंड ने 0-2 से हराया और अब इंग्लैंड ने सीरीज में बढ़त बना ली है। इस सीरीज के दो मैच शेष हैं यानी भारत अब यहां से सीरीज अपने नाम नहीं कर सकता। ऐसे में अब उसकी कोशिश बराबरी करने की होगी।

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