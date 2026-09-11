BRICS Summit: दिल्ली में ब्रिक्स समिट के कारण 13 सितंबर तक 24 ट्रेनें रद्द ! कुछ ट्रेनों के बदले रूट, चेक करें अपडेट

Delhi Train Updates Today: ब्रिक्स समिट के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली आगमन हो चुका है और शाम तक कई बड़ी हस्तियां भारत पहुंच जाएंगी। समिट से जुड़े कार्यक्रमों और VVIP मूवमेंट को देखते हुए राजधानी में कई जगह सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अलावा ब्रिक्स समिट के चलते रेल सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। राजधानी दिल्ली के तिलक ब्रिज से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रविवार तक रद्द कर दिया गया है। कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदला गया है। अगर आप 13 सितंबर तक कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें।
राजधानी और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी असर
सुरक्षा व्यवस्था के कारण सिर्फ लोकल ट्रेनें ही प्रभावित नहीं होंगी। कई प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। इनमें रांची राजधानी, सियालदह राजधानी, हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों के बदले हुए मार्ग के कारण उनके निर्धारित समय में भी बदलाव हो सकता है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे पहले भी दिल्ली डिवीजन में परिचालन संबंधी परिस्थितियों के कारण ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, शॉर्ट-टर्मिनेट या रीशेड्यूल करने के आदेश जारी करता रहा है।
शुक्रवार को 5 EMU ट्रेनें रहेंगी रद्द
64015 — पलवल-शकूरबस्ती EMU
64429 — गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
64433 — गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
64492 — नई दिल्ली-पलवल लेडीज स्पेशल EMU
64491 — पुरानी दिल्ली-शामली EMU
शनिवार को 11 EMU/MEMU ट्रेनें नहीं चलेंगी
64425 — गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
64432 — नई दिल्ली-गाजियाबाद EMU
64429 — गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
64433 — नई दिल्ली EMU
64441 — गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
64492 — नई दिल्ली-पलवल लेडीज स्पेशल EMU
64410 — नई दिल्ली-गाजियाबाद EMU
64443 — गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली EMU
64418 — पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद MEMU
64445 — गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली EMU
64412 — पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद EMU
रविवार को 8 EMU ट्रेनें रहेंगी रद्द
64053 — पलवल-गाजियाबाद EMU
64439 — गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली EMU
64071 — बल्लभगढ़-शकूरबस्ती EMU
64078 — नई दिल्ली-पलवल EMU
64411 — साहिबाबाद-पुरानी दिल्ली EMU
64031 — गाजियाबाद-शकूरबस्ती EMU
64406 — पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद EMU
64426 — नई दिल्ली-गाजियाबाद EMU
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
अगर आप शुक्रवार, शनिवार या रविवार को ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो केवल स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ने पर निर्भर न रहें। निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस, रूट और समय जरूर चेक करें। खासकर गाजियाबाद, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद और शकूरबस्ती के बीच रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को इन बदलावों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रिक्स समिट के चलते दिल्ली में सड़क यातायात पर भी VVIP मूवमेंट का असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली के कई प्रमुख हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में शुक्रवार से रविवार तक रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है।