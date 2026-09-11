Haryana Gold Silver Price Today: आज सोना खरीदें या करें इंतजार? हरियाणा के ताजा Gold Rate पर डालें नजर

Haryana Gold Silver Price Today 11 September 2026: 11 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,355 और 24 कैरेट ₹15,073 प्रति ग्राम है. जानें चांदी का हाल.

Haryana Gold Silver Price Today 11 September 2026: हरियाणा में 11 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में निवेशकों और खरीदारों की खास दिलचस्पी बनी हुई है. आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,355 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,073 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, चांदी करीब ₹255 प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है.

हरियाणा में आज सोने का भाव

आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,355 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए खरीदारों को करीब ₹1,43,550 चुकाने होंगे.

दूसरी ओर, 24 कैरेट सोना, जिसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है, आज ₹15,073 प्रति ग्राम पर है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,50,730 है.

सोने की खरीदारी करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में बताए गए भाव अंतिम आभूषण कीमत से अलग हो सकते हैं. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से लागू हो सकते हैं.

शहर के हिसाब से बदल सकता है भाव

हरियाणा के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है. गुरुग्राम, हिसार और पलवल जैसे शहरों में स्थानीय कर, ज्वेलर्स एसोसिएशन और बाजार की परिस्थितियों के कारण दरें कुछ अलग हो सकती हैं.

हरियाणा में आज चांदी का रेट

चांदी की बात करें तो 11 सितंबर 2026 को हरियाणा में इसका भाव करीब ₹255 प्रति ग्राम है. इसके मुताबिक 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,550, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,55,000 है. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का अंतिम रेट और लागू शुल्क जरूर जांच लें.