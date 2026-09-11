IMD Weather Update: दिल्ली में हल्की बौछारें ! हरियाणा-पंजाब में सूखा, हिमाचल में सुहावना रहेगा मौसम, आज का वेदर अपडेट

IMD Rain Forecast Today: 11 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। IMD के अनुसार 14-15 सितंबर को हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय बना रहेगा।

IMD Weather Update 11 September 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर हल्की, तो कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि अब उत्तर भारत में मानसून कमजोर होने लगा है और कई राज्यों में बारिश से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में 11 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश का दौर जारी रह सकता है। अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधि फिर बढ़ने के संकेत हैं। खासकर हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली के लिए आज कोई भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले दो-तीन दिनों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। IMD के मुताबिक दिल्ली में हाल के दिनों में अधिकतम तापमान करीब 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री के आसपास रहा है। दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण तारीख 14 और 15 सितंबर है। IMD ने इन दिनों दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए राजधानी में वीकेंड के बाद मौसम फिर तेजी से बदल सकता है।

हरियाणा में 14-15 सितंबर को होगी बारिश

हरियाणा में 11 सितंबर को IMD की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक वाली गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। IMD चंडीगढ़ केंद्र के अपडेट के अनुसार 11 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि 12 से 15 सितंबर के दौरान बारिश का दायरा बढ़ सकता है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला समेत अलग-अलग जिलों में स्थानीय मौसम के अनुसार बारिश हो सकती है। 14-15 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब में भी कुछ दिनों में बारिश का अलर्ट

पंजाब में 11 सितंबर को IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इसके बावजूद राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक हो सकती है। IMD चंडीगढ़ के अनुसार 10 से 13 सितंबर और फिर 16 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर बारिश व गरज-चमक की संभावना है, जबकि 14 और 15 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश हो सकती है। IMD ने 14-15 सितंबर को पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

हिमाचल प्रदेश में बदलता रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में 11 सितंबर को बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 13 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 14-15 सितंबर को बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान में हिमाचल में 14-15 सितंबर को कई स्थानों पर व्यापक बारिश की संभावना बताई गई है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अलग-अलग हिस्सों में मौसम बदल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर सड़क पर फिसलन, भूस्खलन और अचानक नालों में पानी बढ़ने जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। इसलिए यात्रा करने वालों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।

देश के बाकी राज्यों में भी मानसून सक्रिय

देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बारिश का जोर बढ़ सकता है। IMD ने पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 10-11 सितंबर और आगे भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। विदर्भ में भी 11-13 सितंबर के दौरान बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11-13 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी।