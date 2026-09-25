Chandigarh Crime News: घर में सो रहे हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Cop Shot Dead: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में पुलिस हेड कांस्टेबल नितिन कुमार की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से देसी पिस्तौल बरामद की है और मृतक के बेटे अरमान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस हत्या के कारण और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
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चंडीगढ़ में मृत कांस्टेबल के शव को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी।

Head Constable Killed in Chandigarh: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में शुक्रवार सुबह हेड कांस्टेबल नितिन की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। नितिन चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय की अकाउंट्स ब्रांच में तैनात थे। घटना के समय उनकी पत्नी और बेटा भी घर में मौजूद थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उनके बेटे अरमान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फिलहाल हत्या की वजह और गोली चलने की पूरी परिस्थितियां साफ नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम सेक्टर-22 स्थित मकान पर पहुंची। नितिन को बिस्तर पर गोली लगी हालत में पाया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनके सिर में गोली लगी थी। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं।

घटनास्थल पर देसी पिस्तौल बरामद

चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर भी घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल बरामद की है, जिसे जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। परिवार की ओर से घटना को लेकर अलग-अलग बातें सामने आने की बात कही गई है। इसलिए हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद था या कोई अन्य कारण, यह अभी जांच का विषय है। पुलिस ने नितिन के बेटे अरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अरमान की भूमिका संदिग्ध है और पिता-पुत्र के बीच बहस की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस फोरेंसिक जांच के साथ-साथ घर में मौजूद लोगों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है।

एक्सीडेंट के केस में जेल गया था बेटा

नितिन के बेटे अरमान का नाम इस साल फरवरी में हुए एक सड़क हादसे के मामले में भी सामने आया था। 24-25 फरवरी की दरम्यानी रात मनीमाजरा के कलाग्राम लाइट प्वाइंट पर एक थार एसयूवी की मोटरसाइकिल से टक्कर में सहारनपुर निवासी दो भाइयों- गुलशेर अली और अब्दुल सुब्हान की मौत हो गई थी। पुलिस ने उस समय बताया था कि थार अरमान चला रहा था और उसे गिरफ्तार किया गया था। अरमान इस मामले में जमानत पर बाहर था।