मैं उनके साथ मंदिर आया …गोविंदा ने अफेयर की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कोमल रानी संग रिश्ते का किया खुलासा

By
Viplove Kumar
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कोमल रानी के साथ रिश्ते की चर्चाओं पर गोविंदा ने कहा कि यह किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए. हम दोनों के बीच अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ काम की वजह से.
गोविंदा ने कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

मुंबई. बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं. कोमल रानी के साथ रिश्ते और पत्नी सुनीता से चल रहे विवाद की बात हर तरफ हो रही है. अब इस मामले खुद गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है. अपनी को-स्टार कोमल रानी के साथ कथित रिश्ते की अफवाहों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं. हाल ही में दोनों को लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए देखा गया था. अब इस मुलाकात को लेकर हो रही चर्चाओं पर गोविंदा ने रिएक्शन दिया है.

ANI से गोविंदा ने इस मामले में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इसमें किसी की गलती नहीं है. यह भी दावा किया कि यह सब एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. गोविंदा का कहना था, “यह किसी की गलती नहीं है. यह बहुत रणनीति के तहत किया गया है. लोगों को तैयार रहना चाहिए अभी तो आगे भी बहुत कुछ होने वाला है. मुझे पहले मेरे परिवार दूर करने की कोशिश की गई. इसके बाद समाज में मेरी छवि खराब करने की योजना बनाई गई थी.”

अफेयर की अफवाहों पर क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने हमेशा से ही सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया है, इसके अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचा. कभी रुके नहीं ना थके है, लगातार काम करते रहे. कोमल रानी के साथ रिश्ते की चर्चाओं पर गोविंदा ने कहा कि यह किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए. हम दोनों के बीच अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ काम की वजह से. हमारा संबंध सिर्फ अपने काम और पेशेवर संबंधों को बनाए रखने की वजह रहे हैं.

बॉलीवुड सुपर स्टार ने बताया कि वह अपनी फिल्म ‘रूपा’ के लिए प्रार्थना करने लालबागचा राजा के दर्शन करने गए थे. उन्होंने कहा यह पहली बार नहीं जब ऐसे किसी को स्टार के साथ मंदिर पहुंचे. इससे पहले भी वह करिश्मा कपूर के साथ मंदिर जा चुके हैं. उस समय उनकी फिल्मों को सफलता मिली थी. गोविंदा का कहना था कि वह तो रवीना टंडन के साथ भी मंदिर जा चुके हैं. अब काफी समय बाद फिर से अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैंने प्रार्थना की, क्योंकि मैं लंबे समय बाद इसे दोबारा शुरू कर रहा हूं.”

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