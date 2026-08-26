चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित राजकीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल (GMSH) में लगभग 11×8 सेमी आकार और लगभग 500 ग्राम वजन की एक दुर्लभ विशाल मूत्राशय की पथरी (ब्लैडर स्टोन) को सफलतापूर्वक निकाला गया है।

Haryana News: चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित राजकीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल (GMSH) में लगभग 11×8 सेमी आकार और लगभग 500 ग्राम वजन की एक दुर्लभ विशाल मूत्राशय की पथरी (ब्लैडर स्टोन) को सफलतापूर्वक निकाला गया है। यह उपलब्धि जटिल और असाधारण यूरोलॉजिकल स्थितियों के उपचार में अस्पताल की क्षमता को दर्शाती है।

सर्जिकल यूनिट ने किया सफल ऑपरेशन

दर्द, डिस्यूरिया (पेशाब में जलन व दर्द) और बार-बार होने वाले मूत्र मार्ग संक्रमण (यूटीआई) की शिकायत के साथ आए 45 वर्षीय पुरुष मरीज की विस्तृत जांच और सर्जरी-पूर्व योजना के बाद GMSH-16 की सर्जिकल टीम द्वारा इस विशाल पथरी को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया।

इन डॉक्टरों ने निभाई भूमिका

यह ऑपरेशन डॉ. सरबजीत सिंह, डॉ. गगन और डॉ. बनमीत के नेतृत्व वाली टीम द्वारा आवश्यक पेरीऑपरेटिव देखभाल और सहायता के साथ संपन्न की गई। मूत्राशय की पथरी कुल मूत्र पथरी का लगभग 5 प्रतिशत होती है। 100 ग्राम से अधिक वजन या 4 सेमी से अधिक माप वाली मूत्राशय की पथरी को आमतौर पर ‘विशाल मूत्राशय पथरी’ कहा जाता है। इस आकार की पथरी बेहद दुर्लभ होती है और इनके इलाज के लिए विशेष यूरोलॉजिकल विशेषज्ञता व व्यापक मरीज देखभाल की आवश्यकता होती है।

इलाज करने वाली टीम की सराहना

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, यू.टी. चंडीगढ़, डॉ. सुमन सिंह ने इलाज करने वाली टीम की सराहना की और कहा कि इस दुर्लभ व जटिल मामले का सफल प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के तहत विशेषज्ञता वाली तृतीयक-देखभाल (टर्शरी-केयर) सेवाएं प्रदान करने की जीएमएसएच-16 की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।