IMD Rain Forecast: आज 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम?

By
Amit Upadhyay
-
0
2
IMD Weather Update Today: भारत के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। IMD ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
IMD weather forecast August 27 2026 India, Delhi NCR weather today August 27, Haryana weather forecast today district wise, Punjab weather update August 27 2026, Himachal Pradesh rain forecast today, Uttar Pradesh heavy rain IMD alert today, आज का मौसम 27 अगस्त 2026, दिल्ली एनसीआर मौसम अपडेट, हरियाणा बारिश अलर्ट, हिमाचल प्रदेश मौसम
IMD ने 27 अगस्त को देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

IMD Rain Alert 27 August 2026: देश के कई राज्यों में भारी बारिश से राहत मिली है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी मानसून का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अगस्त को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार गुरुवार को 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा असम-मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में फिलहाल भारी बारिश का कोई विशेष अलर्ट नहीं है, लेकिन कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 27 अगस्त के लिए भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल

दिल्ली में 27 अगस्त को मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने वाला रहेगा। IMD के दिल्ली-एनसीआर पूर्वानुमान के अनुसार सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के सभी जिलों के लिए इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को उमस से राहत मिली है और तापमान में गिरावट हुई है। एनसीआर की बात करें, तो आज गुरुग्राम और नोएडा में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने फरीदाबाद के लिए भी हल्की बारिश की संभावना जताई है।

हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट नहीं

हरियाणा में 27 अगस्त को मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। राज्य के लिए IMD ने आज कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार 26 अगस्त को हरियाणा में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई थी।

पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार

पंजाब में भी 27 अगस्त के लिए IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मोहाली, बठिंडा, मानसा, मलेरकोटला, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और मुक्तसर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बादल और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। फिलहाल पंजाब के लिए भारी बारिश का कोई राज्यस्तरीय अलर्ट नहीं है। फिर भी स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश

हिमाचल प्रदेश के लिए 27 अगस्त को IMD ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादल और बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क फिसलने का जोखिम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में बारिश से राहत मिली है। हालांकि आने वाले दिनों में हिमाचल में बारिश की गतिविधि फिर बढ़ सकती है। IMD ने 1-2 सितंबर को राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है।

यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में क्या हाल?

उत्तर प्रदेश में 27 अगस्त को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए 27 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश के साथ आगे 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच भी भारी बारिश का दौर बनने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के लिए आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में 27 अगस्त को गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं से जुड़ी गतिविधियों की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। IMD के अनुसार 27-29 अगस्त के दौरान बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 27-28 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है।

मध्य भारत और दक्षिण में भी मानसून सक्रिय

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। IMD ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26-27 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 26 अगस्त से 1 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। विदर्भ में भी 26-27 अगस्त और फिर 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक में 26 अगस्त से 1 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना है। केरल और माहे में 26-28 अगस्त के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है।