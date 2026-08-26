Haryana News: चंडीगढ़ में ऑटो चालक ने ट्रैफिक सिग्नल पर संभाला मोर्चा, पेश की जिम्मेदारी की मिसाल

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Sudhanshu Chouhan
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हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया है। शहर में एक रेडलाइट पर ट्रैफिक पुलिस की जगह एक ऑटो चालक ने करीब 40 मिनट तक ट्रैफिक संभाला।

Haryana News: हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया है। शहर में एक रेडलाइट पर ट्रैफिक पुलिस की जगह एक ऑटो चालक ने करीब 40 मिनट तक ट्रैफिक संभाला। ट्रैफिक सिग्नल पर कोई पुलिसकर्मी न होने की वजह से आसपास लगे भीषण जाम को देखते हुए ऑटो चालक ने यह कदम उठाया।

पुलिसकर्मी न होने से लगा था जाम

चंडीगढ़ के सेक्टर-19/27 की ट्रैफिक लाइट खराब होने के बाद एक ऑटो चालक ने बुधवार दोपहर करीब 40 मिनट तक मोर्चा संभालकर मिसाल पेश की। ट्रैफिक लाइट बंद होने और मौके पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होने के कारण चौराहे के आसपास सड़कों पर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे सैकड़ों वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जाम को देखकर उठाया कदम

ऑटो चालक अनिल कुमार ने बताया कि वह सेक्टर-17 में सवारी छोड़कर वापस लौट रहे थे। जब सेक्टर-19/27 के पास पहुंचे तो देखा कि ट्रैफिक लाइट खराब होने के कारण चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आया। जाम लगातार बढ़ता जा रहा था और वाहन चालक परेशान हो रहे थे। अनिल ने स्थिति को देखते हुए अपना ऑटो सड़क किनारे खड़ा कर दिया और खुद ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में जुट गए।

सफलतापूर्वक निभाया चुनौतीपूर्ण काम

अनिल ने बताया कि शुरुआत में चारों तरफ फंसे वाहनों को व्यवस्थित करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन लगातार प्रयास के बाद धीरे-धीरे जाम खुलने लगा और वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई। इस दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने अनिल को ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए देखा और उनके प्रयास की सराहना की।

व्यवस्था सुधारने के लिए सहयोग जरूरी

अनिल ने कहा कि अगर कोई व्यवस्था संभालने के लिए आगे नहीं आएगा तो लोगों को और परेशानी होगी, इसलिए उन्होंने अपना ऑटो किनारे खड़ा कर यातायात व्यवस्था सुधारने का फैसला किया। ऑटो चालक अनिल कुमार का कहना है कि सड़क सभी की है और जब जरूरत हो तो हर व्यक्ति को अपनी तरफ से व्यवस्था सुधारने में सहयोग करना चाहिए।