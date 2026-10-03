Himachal News: कुल्लू में बस पलटी, ड्राइवर-कंडक्टर सहित 6 लोग घायल

कुल्लू के बाशिंग में शनिवार सुबह मनाली से पठानकोट जा रही हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (HRTC) की बस सड़क किनारे मोड़ पर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार छह लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज कुल्लू अस्पताल में किया जा रहा है।

Himachal News: कुल्लू के बाशिंग में शनिवार सुबह मनाली से पठानकोट जा रही हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (HRTC) की बस सड़क किनारे मोड़ पर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार छह लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज कुल्लू अस्पताल में किया जा रहा है।

मनाली से पठानकोट जा रही थी बस

घटना की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार HRTC की बात सुबह मनाली से पठानकोट की ओर जा रही थी। इस दौरान बाशिंग में मोड काटते समय बस का नियंत्रण खो गया और बस सड़क किनारे जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया। उन्हें एंबुलेंस से ढालपुर अस्पताल में जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुल्लू पुलिस दुर्घटना के कारणों की छानबीन कर रही है।

ड्राइवर-कंडक्टर सहित 6 लोग घायल

कुल्लू के एसपी अभिषेक सेकर ने बताया कि HRTC की बस नंबर HP-38-9738 मनाली से पठानकोट जा रही थी। इस सड़क दुर्घटना में बस के चालक और परिचालक के साथ 4 अन्य लोग सवार थे। घायलों की पहचान लाल निवासी बाश्कोला कुल्लू, किशन थापा निवासी बंदरोल कुल्लू, कुठेड़ पठानकोट निवासी छाया देवी, कुठेड़ पठानकोट निवासी रमेश कुमार, बहुट जिला कांगड़ा निवासी बस ड्राइवर मनमोहन सिंह और खानी नूरपुर कांगड़ा निवासी बस कंडक्टर प्रवीण के रूप में हुई है।

घायलों का चल रहा इलाज

कुल्लू पुलिस की टीम मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रत्यक्षदर्शी उर्मिला दीपक ने कहा कि सुबह अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वह बाहर निकले और देखा कि बस पलटी हुई है। उन्होंने कहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।