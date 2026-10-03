Punjab News: पुलिस से बचकर भाग रहे कार सवार तस्करों ने 3 लोगों को कुचला, बीसीए छात्रा की मौत

पंजाब से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जैतो में शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने रेलवे स्टेशन के पास पैदल जा रही एक कॉलेज छात्रा समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए।

Punjab News: पंजाब से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जैतो में शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने रेलवे स्टेशन के पास पैदल जा रही एक कॉलेज छात्रा समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। मृतका की पहचान जैतो के हरदयाल नगर निवासी इकबाल सिंह की बेटी अर्शप्रीत कौर के रूप में हुई है। वह बठिंडा के डीएवी कॉलेज में बीसीए की छात्रा थी।

घायल दो लोगों का चल रहा इलाज

अर्शप्रीत शुक्रवार शाम रेलवे स्टेशन क्षेत्र से बाजार की ओर पैदल जा रही थी। इसी दौरान बिसनंदी रोड रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद, बेकाबू कार पास स्थित एक चाय की दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान संचालक बॉबी और उसके भाई प्रिंस कुमार को भी चोटें आईं। राहगीरों ने तीनों घायलों को सिविल अस्पताल जैतो पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अर्शप्रीत कौर को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायल लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

नशे के तस्कर होने की आशंका

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कार में दो लोग सवार थे और वाहन पर उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर था। सूत्रों ने आशंका जताई कि दोनों युवक मुक्तसर जिले के रहने वाले थे और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम इलाके से कथित तौर पर नशे की खेप लेने जैतो आए थे। पुलिस की एक टीम ने कार सवारों को रुकने का इशारा किया था। इसके बाद वे कथित तौर पर घबरा गए और तेज रफ्तार से कार लेकर भागने लगे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस ने अभी तक कार सवारों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पुलिस कर रही थी पीछा

दुर्घटना में घायल बॉबी और प्रिंस कुमार ने पत्रकारों को बताया कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी और उनके अनुसार उसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी। उन्होंने बताया कि कार पहले रेलवे क्रॉसिंग की तरफ गई, लेकिन फाटक बंद होने के कारण चालक ने कार वापस बाजार की ओर मोड़ दी। इस दौरान भी कार की रफ्तार काफी तेज थी और कुछ ही दूरी पर उसने पैदल जा रही अर्शप्रीत को टक्कर मार दी।

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलने पर जैतो पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। जैतो के डीएसपी इकबाल सिंह संधू ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतका के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।