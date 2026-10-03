Andhra Pradesh Boiler Blast: तिरुपति की फार्मा कंपनी में बॉयलर ब्लास्ट, 5 कर्मचारियों की मौत, 10 बुरी तरह घायल

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Amit Upadhyay
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Tirupati Boiler Blast: आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक फार्मास्युटिकल कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 कर्मचारियों की मौत और 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जबकि हादसे की वजह की जांच की जा रही है।
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तिरुपति जिले के श्री सिटी में एक फार्मास्युटिकल कंपनी में बॉयलर फटने से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई।

Tirupati Pharma Company Blast: आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में शनिवार को एक फार्मास्युटिकल कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा श्री सिटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित TIL हेल्थकेयर की यूनिट में हुआ। धमाके में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बॉयलर में अचानक धमाका होने से फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की इमारत के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा और कुछ कर्मचारी मलबे में फंस गए। पुलिस, दमकल और बचाव दल ने राहत-बचाव का काम शुरू किया।

हादसे की वजह साफ नहीं

इस यूनिट में दवाओं और टैबलेट के निर्माण का काम होता है। हादसे के समय कुछ कर्मचारी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर थे। धमाके के बाद घायल कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों और बचाव टीमों ने घटनास्थल पर राहत कार्य चलाया। अधिकारियों ने अभी तक बॉयलर फटने की पक्की वजह नहीं बताई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि धमाका किस वजह से हुआ। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। हादसे के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और बॉयलर सिस्टम की भी जांच किए जाने की संभावना है।

सांसद ने की जांच की मांग

तिरुपति के सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्य तेज करने की अपील की। सांसद ने हादसे की पूरी जांच कराने और औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से हादसे की विस्तृत जांच जारी है। जांच के बाद ही बॉयलर ब्लास्ट की सही वजह और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नारा लोकेश ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के शिक्षा और IT मंत्री नारा लोकेश ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें जरूरी मदद दी जाएगी।