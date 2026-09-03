Janmashtami Bhog Recipe: जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाएं ये मनपसंद भोग, 5 मिनट में होगा तैयार

Janmashtami Special Home Made Bhog: जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन-मिश्री का भोग लगाएं. सफेद मक्खन, मिश्री और इलायची से मिनटों में तैयार करें स्वादिष्ट भोग और बादाम-काजू व मोर पंख से सजाएं.

Janmashtami Special Home Made Bhog: जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित होता है. इस खास अवसर पर भक्त बाल गोपाल को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाकर पूजा-अर्चना करते हैं. कान्हा के पसंदीदा भोग में माखन-मिश्री का विशेष महत्व माना जाता है. अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के लिए कुछ खास तैयार करना चाहते हैं, तो बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर पर ताजा माखन-मिश्री बना सकते हैं. इसे तैयार करने में न तो ज्यादा सामग्री चाहिए और न ही अधिक समय.

माखन-मिश्री बनाने के लिए सामग्री

सफेद मक्खन- 1 कटोरी

मिश्री- स्वादानुसार

इलायची पाउडर- आधा चम्मच

गार्निश करने के लिए- बादाम और काजू

ऐसे तैयार करें माखन-मिश्री

सबसे पहले एक साफ कटोरी में सफेद मक्खन लें. अगर आप घर पर निकाला हुआ मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे अच्छी तरह छान लें और उसमें मौजूद अतिरिक्त पानी निकाल दें. अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार मिश्री डालें.

इसके बाद मक्खन और मिश्री को हल्के हाथों से मिलाएं. ध्यान रखें कि मिश्री अच्छी तरह मिक्स हो जाए, लेकिन मक्खन का प्राकृतिक टेक्सचर भी बरकरार रहे. स्वाद और खुशबू को बेहतर बनाने के लिए इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर मिलाया जा सकता है.

पसंद के अनुसार कर सकते हैं बदलाव

माखन-मिश्री बनाते समय सामग्री का चुनाव अपनी पसंद और व्रत में खाई जाने वाली चीजों को ध्यान में रखकर करें. अगर आप सफेद मक्खन का सेवन नहीं करते हैं, तो इसकी जगह पीला मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है.

तैयार माखन-मिश्री को साफ कटोरी या भगवान श्रीकृष्ण के भोग वाले बर्तन में निकालें. इसके ऊपर बारीक कटे बादाम, काजू या पिस्ता डालकर सजाएं.

मोर पंख से दें जन्माष्टमी वाला खास लुक

माखन-मिश्री को जन्माष्टमी की खास थीम देने के लिए मोर पंख से सजावट की जा सकती है. एक से ज्यादा मोर पंख लेकर इन्हें माखन-मिश्री के ऊपर या कटोरी के आसपास सजा सकते हैं.

माखन का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए उसे अच्छी तरह फेंटना बेहतर रहेगा. इससे मक्खन ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बनेगा और माखन-मिश्री का भोग खाने में भी बेहद लाजवाब लगेगा.