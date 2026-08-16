वीवीएस लक्ष्मण नहीं! 2011 वर्ल्ड कप विजेता अजित अगरकर की जगह चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में

By
Viplove Kumar
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बताया जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की छुट्टी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक पहले पूर्व क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी दी जा सकती थी. उन्होंने खुद ही इस पद को लेने से मना कर दिया. अब खबर है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को अगरकर की जगह लाने पर विचार किया जा रहा है.
zaheer khan to next chief selector
जहीर खान हो सकते हैं अगले चीफ सलेक्टर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के सलेक्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. खबर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुष चयन समिति में जल्द बड़े बदलाव को लेकर भी आ रही है. बताया जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की छुट्टी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक पहले पूर्व क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी दी जा सकती थी. उन्होंने खुद ही इस पद को लेने से मना कर दिया. अब खबर है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को अगरकर की जगह लाने पर विचार किया जा रहा है.

अगले महीने ही टीम के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. इससे पहले माना जा रहा था कि अगरकर को बीसीसीआई 2027 वनडे विश्व कप तक जिम्मेदारी दे सकता है. पिछले कुछ महीनों में हुए विवाद की वजह से अब उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा है. पिछली कुछ सीरीज में चुनी गई टीम और सीनियर खिलाड़ियों के साथ हुआ विवाद की वजह से उनकी छुट्टी की जा सकती है.

रोहित शर्मा मामले के बाद बढ़ा दबाव

भारत के इंग्लैंड दौरे पर रोहित शर्मा को लेकर खबर आई कि मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने यह साफ कर दिया है कि अब पूर्व कप्तान टीम में फिट नहीं बैठते. आईसीसी वनडे वर्ल्ड की कप टीम में उनकी जगह नहीं बन रही. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि लॉर्ड्स टेस्ट रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी मुकाबला होगा. जैसे ही खबर बीसीआईसी तक पहुंची तुरंत ही इसको लेकर बयान जारी कर दिया गया. खुद सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि रोहित अभी संन्यास नहीं ले रहे. रोहित से जुड़े विवाद के अलावा टेस्ट टीम को मिल रही लगातार हार ने टीम सलेक्शन पर सवाल उठाए. भारत को घर पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा.

जहीर खान के नाम पर चर्चा

ऐसी खबरें आ रही है कि बीसीसीआई अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का विचार नहीं कर रही. ऐसे में उनकी जगह पर पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम सामने आ रहा है. भारत के लिए 92 टेस्ट मैच खेलने वाले जहीर खिलाड़ी विकास और टीम प्रबंधन के काम से भी जुड़े रहे हैं. वह IPL में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम कर चुके हैं. इसके अलावा BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी उनका जुड़ाव रहा है.खबरों की माने तो BCCI में वीवीएस लक्ष्मण को ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की भूमिका दे सकता है.उनका काम चयनकर्ताओं, बोर्ड और भारतीय टीम के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा.