Rajasthan News: बुजुर्ग पेंशनभोगियों को राहत, फिंगरप्रिंट नहीं चेहरे की पहचान करके घर बैठे मिलेगी पेंशन

राजस्थान के दौसा जिले के पेंशनभोगियों के लिए एक राहत की खबर है। उम्रदराज पेंशभोगियों को बैंकों में लंबी कतारों और फिंगरप्रिंट मशीनों के फेल होने की समस्या से अब निजात मिलने जा रही है।

Rajasthan News: राजस्थान के दौसा जिले के पेंशनभोगियों के लिए एक राहत की खबर है। उम्रदराज पेंशभोगियों को बैंकों में लंबी कतारों और फिंगरप्रिंट मशीनों के फेल होने की समस्या से अब निजात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपक्रम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने डिजीपे ऐप के जरिए एक ऐसी नई तकनीक शुरू की है, जिसने पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब फिंगरप्रिंट की जगह फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पेंशन घर पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

अब फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल

नई प्रक्रिया के तहत अब पेंशन निकालने के लिए फिंगरप्रिंट नहीं, बल्कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ई-मित्र और जनसेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी के समय बार-बार एरर मैसेज आने और तकनीकी खामियों के कारण कई पेंशनर्स को कई-कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

बुजुर्गों के लिए वरदान बनी सुविधा

जिले में करीब 48,938 पेंशनभोगियों की ई-केवाईसी पेंडिंग होने की वजह से उनकी मासिक पेंशन पर संकट बना हुआ था। अब इस समस्या का समाधान फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के रूप में सामने आया है। जिलेभर में सीएससी संचालक मोबाइल फोन के जरिए गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर बुजुर्गों की पेंशन फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से निकालकर उन्हें घर पर ही राशि उपलब्ध करा रहे हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनकी उंगलियों की रेखाएं उम्र के कारण घिस चुकी हैं या जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं।

ज्यादा भरोसेमंद है नई सुविधा

पेंशन के भुगतान में सबसे बड़ी बाधा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का बार-बार असफल होना था, लेकिन नई व्यवस्था में चेहरे की पहचान से तुरंत प्रमाणीकरण हो जाता है। इस तकनीक में ‘लाइव आई ब्लिंक’ सिस्टम शामिल है, जिसमें पलक झपकाने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सामने वास्तविक व्यक्ति ही मौजूद है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना भी समाप्त हो जाती है।

मोबाइल कैमरा ही काफी

सीएससी संचालकों को भारी-भरकम फिंगरप्रिंट स्कैनर साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल कैमरा ही स्कैनर की भूमिका निभा रहा है, जिससे लेन-देन की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक सफल हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों का भरोसा डिजिटल सेवाओं पर बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी।