कोमल रानी के साथ नाम जुड़ने पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, सुनीता के आरोपों का दिया करारा जवाब

Govinda Responds To Sunita Ahuja: गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है. मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया, जब गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया. इसके बाद सुनीता ने कई मौकों पर अपने पति को लेकर खुलकर बातें कीं. अब तक गोविंदा इन बातों पर चुप थे, लेकिन लगता है कि अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लिया है.
सुनीता की बातों पर गोविंदा ने जताई नाराजगी
गोविंदा ने सुनीता के बयानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो इन दिनों काफी सफाई देने लगी हैं. एक्टर ने अपनी बात समझाने के लिए यूपी की एक पुरानी कहावत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब कोई घर आता है तो उससे खाने-पीने के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई बाहर जाकर खाता है तो इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है.
गोविंदा ने आगे कहा कि आज के समय में उन्हें जो काम मिल रहा है, वो उसे कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि सुनीता उनके काम में दखल दे रही हैं. उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब सुनीता अपने शो कर रही थीं, तब उन्होंने भी उनका साथ दिया था. एक्टर ने आरोप लगाया कि अब जब उन्होंने फिल्मों पर दोबारा काम शुरू किया है, तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. गोविंदा को इस बात की चिंता है कि लगातार विवादों की वजह से उनके काम और बिजनेस पर असर पड़ सकता है.
कोमल रानी को लेकर भी बोले गोविंदा
गोविंदा ने सुनीता की उन बातों पर भी नाराजगी जताई, जिनमें उन्होंने उनकी फिल्म की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकर को लेकर टिप्पणी की थी. एक्टर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई आम या छोटे परिवार से आने वाला इंसान अपना करियर बनाने की कोशिश करता है, तो उसे इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए कि वो डरकर इंडस्ट्री ही छोड़ दे.
गोविंदा ने कहा कि उन्हें जिंदगी में शोहरत, पैसा और सम्मान मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाएं जिसके पास ये चीजें नहीं हैं. उनके मुताबिक ऐसा करना सही नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों ने अपने से कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. ऐसे में किसी एक्टर के युवा कलाकार के साथ काम करने पर सवाल उठाना सही नहीं है.
क्या कोमल रानी को डेट कर रहे हैं गोविंदा?
दरअसल, पिछले कुछ समय से गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकर के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. दोनों को कई बार साथ देखे जाने के बाद डेटिंग की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था.
कोमल रानी गोविंदा की आने वाली फिल्मों ‘रूपा’ और ‘दुनियादारी’ में नजर आने वाली हैं. हालांकि दोनों के रिश्ते को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अब गोविंदा के इस बयान के बाद सबकी नजर सुनीता आहूजा के अगले रिएक्शन पर है. देखना होगा कि वो पति की इन बातों का क्या जवाब देती हैं.