युवराज सिंह, शिखर धवन और अभिनव बिंद्रा ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर दिया बयान, जानिए क्या कहा?

By
Viplove Kumar
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देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अब सेलिब्रेटी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह, पूर्व ओपनर शिखर धवन और भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा ने पोस्ट किया है.
yuvraj singh and shikhar dhawan
युवराज सिंह, शिखर धवन और अभिनव बिंद्रा ने छात्र आंदोलन पर किया पोस्ट

नई दिल्ली. देश की राजधानी में दिल्ली में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन और कथित परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर अब भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी भी सामने आए हैं. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, शिखर धवन और ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा ने छात्रों के प्रति सहानुभूति जताया. उन्होंने शांति, धैर्य और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बल प्रयोग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अदालत ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है.

शिखर धवन ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं के सपनों को समझना बेहद जरूरी है. कठिन समय में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं व सरकार पर भरोसा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हर चुनौती का समाधान धैर्य और संवाद से निकलता है और भारत हमेशा आगे बढ़ता रहा है तथा आगे भी बढ़ता रहेगा.

युवराज सिंह ने की शांति की अपील

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी छात्रों और युवाओं के लिए पोस्ट किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा. हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को सुरक्षित माहौल में पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए. सभी को मिलकर ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां अवसर, उम्मीद और सहयोग हो तथा बातचीत के जरिए देश के भविष्य के हित में समाधान निकाला जाए.

अभिनव बिंद्रा का क्या कहना है

भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वह खुद को राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानते, लेकिन शिक्षा ऐसा मुद्दा है जो सभी का है. बिंद्रा ने कहा कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि युवाओं को दिए जाने वाले अवसर भी होते हैं. एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, जो विश्वास पैदा करे, प्रतिभा को सम्मान दे और जिज्ञासा को बढ़ावा दे, वही देश की सबसे बड़ी ताकत होती है.