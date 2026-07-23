Jammu Flood Alert: जम्मू में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में हाई अलर्ट, SDRF की टीमें तैनात

Flood Danger in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच उधमपुर में तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने जम्मू शहर के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। SDRF की टीमें नदी किनारे और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी बारिश और बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया है।

Jammu Kashmir Weather Warning: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा उधमपुर जिले में बहने वाली तवी नदी को लेकर है, जहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। जम्मू शहर के निचले इलाकों में भी जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ने के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुछ और इलाकों में भी पानी भरने की आशंका है। ऐसे में स्थिति पर हर घंटे नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत एवं बचाव अभियान तेज किया जाएगा।

उधमपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची तवी नदी

लगातार बारिश के चलते तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उधमपुर में यह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। नदी में तेज बहाव के कारण आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जलस्तर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगर पानी का स्तर और बढ़ता है तो कुछ इलाकों से लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सकता है।

जम्मू शहर के निचले इलाकों में हाई अलर्ट

तवी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जम्मू शहर के कई निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिन क्षेत्रों में पहले भी बाढ़ या जलभराव की स्थिति बन चुकी है, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों का लगातार दौरा करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलें और किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें।

SDRF की टीमें घर-घर पहुंचकर कर रही हैं मुनादी

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। लाउडस्पीकर और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे नदी किनारे, नालों और निचले इलाकों को तुरंत खाली कर दें। कई स्थानों पर SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि किसी भी तरह का जोखिम न लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर लोगों को राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की भी तैयारी कर ली गई है।

अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ा, बाढ़ की चिंता बढ़ी

तवी नदी के अलावा जम्मू संभाग की अन्य प्रमुख नदियों में भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश के कारण कई छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग भी लगातार नदी के जलस्तर का आकलन कर रहा है ताकि समय रहते लोगों को चेतावनी दी जा सके। संभावित बाढ़ को देखते हुए SDRF, पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य राहत एजेंसियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बचाव दल और आवश्यक उपकरण तैनात किए गए हैं। नावों, एंबुलेंस और राहत सामग्री की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

अमरनाथ यात्रा पर भी भारी बारिश का असर

लगातार खराब मौसम और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं के कारण अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी कर रहे हैं। खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और आधिकारिक सूचना मिलने तक निर्धारित शिविरों में ही ठहरें। यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए सड़कों से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जम्मू संभाग के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी-नालों, पुलों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने भी साफ किया है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस या आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत एवं बचाव दल भी तैनात किए जाएंगे।