Nand lal Sharma : हाइड्रो पावर सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले नंदलाल शर्मा का देहांत

देश में हाइड्रो पावर सेक्टर, एसजेवीएनएल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले नंदलाल शर्मा का आज देहांत हो गया है। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

19 जुलाई को ब्रेन हेमरेज के बाद पंचकूला के निजी अस्पताल में थे उपचाराधीन

Nand lal Sharma (आज समाज), चंडीगढ़ : देश में हाइड्रो पावर सेक्टर के जीनियस के रूप में अपनी विशेष पहचान बना चुके और एसजेवीएनएल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले माने जाने वाले नंदलाल शर्मा का आज देहांत हो गया है। 19 जुलाई की सुबह ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें पंचकूला के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था।

आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। नंदलाल शर्मा के निधन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ-साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। ज्ञात रहे कि नंदलाल शर्मा मूल रूप से जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। उनका अंतिम संस्कार मनीमाजरा में किया जाएगा।

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन थे

नंदलाल शर्मा फरवरी 2024 में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त हुए थे। नंदलाल शर्मा हिमाचल के ऊना जिला के रहने वाले थे। उन्होंने सात साल तक केंद्र सरकार की मिनी नवरत्न कंपनी सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी का कार्यभार सफलतापूर्वक संभाला था। इस अवधि में उन्होंने एसजेवीएनएल का उल्लेखनीय विस्तार किया। एसजेवीएनएल को कई प्रोजेक्ट मिले और उनमें नंदलाल शर्मा की अहम भूमिका रही।

यूरोप से हासिल की थी एमबीए की डिग्री

नंदलाल शर्मा ने फैकल्टी आॅफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी आॅफ स्लोवेनिया यूरोप से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। उनका जन्म 12 फरवरी 1964 को हुआ था। नंदलाल शर्मा ने नौणी स्थित डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की शिक्षा हासिल की, फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ही उनके पास एमएससी आॅनर्स की डिग्री थी। नंदलाल शर्मा ने वर्ष 2011 से एसजेवीएनएल में सेवाएं शुरू की थी।

परिश्रम, प्रतिभा और मजबूत कार्यशैली के धनी थे

अपने परिश्रम, प्रतिभा और कार्यशैली के बल पर उन्होंने देश के ऊर्जा क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई। लगभग सात वर्षों तक एसजेवीएनएल का सफल नेतृत्व करते हुए उन्होंने संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। एसजेवीएनएल की साख बढ़ाने में नंदलाल शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी कार्यक्षमता व अनुभव को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार उन्हें पावर सेक्टर में निरंतर सेवाएं देने के लिए उत्सुक रही।

नंदलाल शर्मा 22 मार्च, 2011 से एसजेवीएनएल में निदेशक (कार्मिक) कार्यरत थे। वे एसजेवीएनएल में जुलाई 2008 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यकारी निदेशक के तौर पर भी सेवाएं देते रहे। नंदलाल शर्मा ने 1 दिसंबर 2017 को एसजेवीएनएल के सीएमडी के तौर पर काम शुरू किया था। उनके पास कार्मिक एवं प्रशासनिक सेवाओं का तीन दशक का अनुभव था।