बांग्लादेश से शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त नुकसान, WTC प्वाइंट्स टेबल में बदलाव,जानें भारत की स्थिति

By
Viplove Kumar
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बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की इसका फायदा उसे अंक तालिका में मिली. टीम की स्थिति में तो बदलाव नहीं हुआ है लेकिन उसने अपनी स्थिति बेहतर कर ली.
बांग्लादेश से शर्मनाक हार का ऑस्ट्रेलिया को हुआ wtc टेबल में नुकसान

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर 23 साल में पहली बाद टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश की टीम ने सनसनी फैला दी. डार्विन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी बदलाव देखने को मिला. वैसे तो टीम के स्थानों में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अंकों में बड़ा अंत पैदा हुआ. यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 23 साल पहले इसी मैदान पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट सफर शुरू किया था.

पहली पारी में महज 198 रन पर सिमटने वाली ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 284 रन बनाए. पहली पारी में बांग्लादेश 426 रन बनाने वाली बांग्लादेश के सामने मैच जीतन के लिए महज 57 रन का लक्ष्य था. पहली पारी में हसन महमूद ने कहर ढाया तो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेहदी हसन मिराज पंजा खोला. की शानदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक नहीं सके। बांग्लादेश ने लक्ष्य को एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली.


WTC अंक तालिका में बांग्लादेश को फायदा

बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की इसका फायदा उसे अंक तालिका में मिली. टीम की स्थिति में तो बदलाव नहीं हुआ है लेकिन उसने अपनी स्थिति बेहतर कर ली. मैच में शर्मनाक हार का ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त नुकसान हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भी प्वाइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर है जबकि बांग्लादेश ने चौथे स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है.


ऑस्ट्रेलिया जो इस इस टेस्ट मैच के शुरु होने से पहले 87 .50 पॉइंट्स परसेंट (PCT) पर था वो अब गिरकर 77.78 पर आ गया. बांग्लादेश जिसका मैच से पहले जीत प्रतिशत 58.33 का था वो अब 66.67 पर पहुंचा गया है. दक्षिण अफ्रीका की टीम 75 प्रतिशत के साथ दूसरे जबकि न्यूजीलैंड 72.22 जीत के प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है.भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के साथ गॉल में पहला टेस्ट खेल रही है. 48.15 प्रतिशत के साथ टीम पांचवें नंबर पर है.