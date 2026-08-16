Haryana News: तीर्थयात्रियों को करंट से बचाने दौड़ा युवक, खुद करंट से झुलसकर मरा, 20 अन्य घायल

हरियाणा के करनाल जिले में एक दर्दनाक घटना घटी। तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक कैंटर ट्रक हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर की चपेट में आ गया। । इस बीच मदद के लिए पहुंचे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई।

Haryana News: हरियाणा के करनाल जिले में एक दर्दनाक घटना घटी। तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक कैंटर ट्रक हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर की चपेट में आ गया। इस बीच मदद के लिए पहुंचे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए।

गोगामेड़ी जा रहा था कैंटर

पुलिस ने बताया कि शनिवार रात 50 से अधिक तीर्थयात्रियों को लेकर कैंटर राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहा था। घरौंडा में मिनी बाईपास के पास कैंटर हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आ गया, जिससे वाहन में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्रियों की चीख-पुकार सुनकर एक स्थानीय निवासी उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन करंट लगने से उसकी मौत हो गई।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया

अधिकारी ने बताया कि कैंटर के ऊपर एक अतिरिक्त फ्रेम पर लोहे का पाइप लगा था, जो ऊपर से गुजर रही हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आ गया। घायलों को करनाल और पानीपत के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

लोगों को अलग-अलग दिक्कतें

करनाल के अस्पताल के एक चिकित्सक ने संवाददाताओं को बताया कि कुछ लोगों को हृदय धड़कन संबंधी अनियमितता, निम्न रक्तचाप और शरीर में दर्द की शिकायत है।