Punjab News : देश भक्ति के जज्बे के साथ बना था अग्निवीर, अब तिरंगे में लिपटी घर पहुंची 23 वर्षीय कुलविंदर की पार्थिव देह

पंजाब के बरनाल विधानसभा हलका भदौड़ के गांव काहनेके के युवा कुलविंदर सिंह जोकि सेना में बतौर अग्निवीर अपनी सेवाएं दे रहा था की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वर्तमान में कुलविंदर सिंह सेना की 113 इंजीनियर यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहा था और फिरोजपुर में उसकी पोस्टिंग थी।

तीन साल पहले बतौर अग्निवीर सेना की 113 इंजीनियर यूनिट में भर्ती हुआ था गांव काहनेके का युवा

Punjab News (आज समाज), बरनाला : देश भक्ति के जज्बे व परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सपना लेकर सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए विधानसभा हलका भदौड़ के गांव काहनेके के युवा कुलविंदर सिंह की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

वर्तमान में कुलविंदर सिंह सेना की 113 इंजीनियर यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहा था और फिरोजपुर में उसकी पोस्टिंग थी। सैन्य अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कुलविंदर की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई और इसी दौरान उसकी सांसे थम गई।

2023 में हुआ था भर्ती

बता दें कि कुलविंदर सिंह के घर के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और देश भक्ति का जज्बा लिए वह तीन साल पहले यानी 2023 में सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुआ था। सेना की 113 इंजीनियर यूनिट में उसकी पोस्टिंग थी। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

कुलविंदर सिंह की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव काहनेके पहुंची। सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट शिव लोचन के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। इसके बाद धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना की ओर से शहीद के माता-पिता और भाई को तिरंगा सौंपा गया।

कुलविंदर ही था परिवार में कमाने वाला

कुलविंदर सिंह के पिता जगसीर सिंह ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर मुश्किल से गुजारा करता है। उन्होंने बताया कि जब बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना मिली तो आर्थिक तंगी के कारण उनके पास फिरोजपुर जाकर बेटे से मिलने तक के लिए किराए के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि कुलविंदर ही परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य था।

सरकार से की आर्थिक सहायता की मांग

परिवार में अब माता-पिता और एक छोटा भाई रह गए हैं। परिवार ने पंजाब और केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी सरकार से परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने की अपील की।