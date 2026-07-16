Virat Kohli Record: आज लगभग आधा दर्जन रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे विराट कोहली! दूसरे वनडे में इंग्लैंड की खैर नहीं

Virat Kohli Record: इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में फ्लॉप रहे विराट कोहली की नजर दूसरे मुकाबले में जोरदार वापसी पर है. आज के मैच में उनके पास एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को विराट रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं.

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली रन बनाने में नाकाम रहे. सिर्फ 5 रन की पारी खेलकर वो वापस लौटे. अब दूसरे मुकाबले में इस धुरंधर से जोरदार वापसी की उममीद है. दूसरा मुकाबला आज शाम कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा. टीम इंडिया की नजर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा.

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन सकते हैं विराट

सीरीज के पहले वनडे में विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही बना सके थे. कार्डिफ वनडे में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने के इरादे से उतरेंगे. विराट कोहली ने इंग्लैंड की सरजमीं पर अब तक तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 2642 रन बनाए हैं. यदि वह दूसरे वनडे में 4 रन और बना लेते हैं तो राहुल द्रविड़ (2645 रन) को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंग्लैंड में वनडे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी खतरे में

कोहली के पास इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का भी मौका है. इसके लिए उन्हें दूसरे वनडे में 86 रन की पारी खेलनी होगी. फिलहाल यह रिकॉर्ड कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है.

विदेशी सरजमीं पर 8000 वनडे रन से सिर्फ 65 रन दूर

विराट कोहली ने भारत से बाहर खेले गए वनडे मुकाबलों (विपक्षी टीम के घरेलू मैदान और न्यूट्रल वेन्यू) में अब तक 7935 रन बनाए हैं. उन्हें 8000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 65 रन की जरूरत है. भारत की ओर से विदेशी सरजमीं पर वनडे में 8000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल केवल सचिन तेंदुलकर (11450 रन) और सौरव गांगुली (8111 रन) शामिल हैं. कोहली इस खास क्लब में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बन सकते हैं.

कुमार संगकारा का बड़ा रिकॉर्ड भी टूट सकता है

विराट कोहली ने विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर खेले गए वनडे मैचों में 5473 रन बनाए हैं. उन्हें कुमार संगकारा (5518 रन) का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 46 रन की जरूरत है. यदि कोहली यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो वह विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.