Nawazuddin Siddiqui Punjabi Debut: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का पंजाबी फिल्मों में धमाका, इस खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ करेंगे पहला प्रोजेक्ट

Nawazuddin Siddiqui Punjabi Debut: मशहूर एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, गिप्पी ग्रेवाल की आने वाली फिल्म से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाबी स्टार सोनम बाजवा के फीमेल लीड रोल में होने की उम्मीद है।

Nawazuddin Siddiqui Punjabi Debut: मशहूर बॉलीवुड एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखकर अपने सिनेमाई सफर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हिंदी सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म पर काफी पहचान बनाने के बाद वर्सेटाइल परफॉर्मर कथित तौर पर एक्टर-प्रोड्यूसर गिप्पी ग्रेवाल के एक बड़े प्रोजेक्ट से पंजाबी फिल्म में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी सुपरस्टार सोनम बाजवा को नवाज़ुद्दीन के साथ फीमेल लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है, जिससे यह फिल्म रीजनल सिनेमा में आने वाली सबसे चर्चित कोलेबोरेशन में से एक बन गई है।

गिप्पी ग्रेवाल करेंगे प्रोजेक्ट को सपोर्ट

वैराइटी इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पंजाबी फिल्म का अभी तक कोई टाइटल तय नहीं हुआ है इसे गिप्पी ग्रेवाल प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली पूरी कास्ट या स्टोरीलाइन की घोषणा नहीं की है लेकिन नवाज़ुद्दीन के पंजाबी सिनेमा में आने की वजह से प्रोजेक्ट ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है।

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हालांकि यह उनकी पहली पंजाबी भाषा की फिल्म होगी, लेकिन नवाजुद्दीन रीजनल सिनेमा के लिए नए नहीं हैं। वह पहले तेलुगु एक्शन ड्रामा सैंधव और तमिल ब्लॉकबस्टर पेट्टा में नज़र आ चुके हैं जहाँ उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक दमदार विलेन का रोल किया था।

दमदार परफॉर्मेंस पर बना करियर

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को भारत के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक माना जाता है, जो कई जॉनर में यादगार परफॉर्मेंस देने के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने गैंग्स ऑफ़ वासेपुर, बदलापुर, मांझी: द माउंटेन मैन, रईस, मंटो और नेटफ्लिक्स के सेक्रेड गेम्स जैसी फिल्मों और सीरीज़ के ज़रिए क्रिटिक्स की तारीफ़ पाई है। लेयर्ड और रियलिस्टिक किरदारों को निभाने की उनकी काबिलियत ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक बना दिया है।

आने वाले प्रोजेक्ट्स

हाल ही में, नवाजुद्दीन नेटफ्लिक्स की रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स में दिखे, जहाँ उनकी परफॉर्मेंस को बहुत तारीफ़ मिली। उनके पास आने वाले प्रोजेक्ट्स की एक रोमांचक लाइनअप भी है जिसमें तुम्बाड 2 भी शामिल है जिसमें उनके आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने की उम्मीद है, साथ ही ब्लाइंड बाबू और पवन पुत्र भाईजान जैसी फिल्में भी हैं।

सोनम बाजवा का बढ़ता स्टारडम

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सोनम बाजवा ने 2013 की पंजाबी फिल्म बेस्ट ऑफ लक से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और पंजाब 1984 और सरदार जी जैसी सफल फिल्मों के जरिए पंजाबी सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया।

हाल के सालों में, उन्होंने हाउसफुल 5, बागी 4, बॉर्डर 2 और एक दीवाने की दीवानियत जैसे हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स के साथ बॉलीवुड में अपनी मौजूदगी को सफलतापूर्वक बढ़ाया है।

अगर रिपोर्ट्स कन्फर्म होती हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सोनम बाजवा की फ्रेश ऑन-स्क्रीन जोड़ी, गिप्पी ग्रेवाल के प्रोडक्शन के साथ मिलकर इसे आने वाले सालों में सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली पंजाबी फिल्मों में से एक बना सकती है।