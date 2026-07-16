सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाला दिग्गज कौन? सचिन तेंदुलकर या फिर पाकिस्तानी धुरंधर

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के महान सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का नाम संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आता है. दोनों ही खिलाड़ियों ने 6-6 बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है.

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2027 में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए नए फॉर्मेट का ऐलान किया है. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट माना जा रहा है. रोहित का ये चौथा जबकि विराट का पांचवा वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है. क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट आईसीसी वनडे विश्व कप में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है. बहुत कम खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्हें अपने करियर में कई विश्व कप खेलने का मौका मिला. सबसे ज्यादा बार टूर्नामेंट में उतरने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का नाम संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है.

सबसे ज्यादा वनडे विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी

1. सचिन तेंदुलकर (भारत): दुनिया का महानतम खिलाड़ियों में शामिल सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 1 बार वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई. उन्होंने 1992 में पहली बार टूर्नामेंट खेला था और 2011 में इसे जीता. इसके बाद वो कभी इस मेगा इवेंट में खेलने नहीं उतरे.

कुल विश्व कप: 6

1992 से 2011 तक लगातार छह विश्व कप खेले।

2011 में भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे।

2. जावेद मियांदाद (पाकिस्तान): पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मिंयादाद ने भी सचिन तेंदुलकर के बराबर 6 बार वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. उनके नाम भी एक ट्रॉफी जीतने का कारनामा दर्ज है. साल 1992 में जब पाकिस्तान की टीम चैंपियन बनी तो मियांदाद उसका हिस्सा था.

कुल विश्व कप: 6

1975 से 1996 तक छह विश्व कप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया।

3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया): कंगारू टीम के महानतम कप्तानों में शुमार रिकी पोंटिग ने अपने देश के लिए कुल 5 बार वनडे वर्ल्ड कप खेला. इसमें से वो दो बार कप्तान के तौर पर खेलने उतरे. उन्होंने तीन बार इस ट्रॉफी को जीता. 1999 में बतौर खिलाड़ी और इसके बाद दो बार कप्तानी करते हुए टीम को चैंपियन बनाया.

कुल विश्व कप: 5

1996, 1999, 2003, 2007 और 2011 विश्व कप खेले।

कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को लगातार दो बार (2003 और 2007) विश्व चैंपियन बनाया।

4. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

कुल विश्व कप: 5

2007, 2011, 2015, 2019 और 2023 संस्करण में हिस्सा लिया।

बांग्लादेश के सबसे सफल ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं।

5. मुशफिकुर रहीम (बांग्लादेश)

कुल विश्व कप: 5

2007, 2011, 2015, 2019 और 2023 विश्व कप खेले।

लंबे समय तक बांग्लादेश की बल्लेबाजी की रीढ़ रहे।

6. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)

कुल विश्व कप: 5

1992, 1996, 1999, 2003 और 2007 विश्व कप में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया।

विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार।

7. इमरान खान (पाकिस्तान)

कुल विश्व कप: 5

1975, 1979, 1983, 1987 और 1992 विश्व कप खेले।

1992 में पाकिस्तान को पहली बार विश्व कप का खिताब जिताया।

सचिन और मियांदाद के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड

वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 6-6 बार खेलने का रिकॉर्ड फिलहाल सिर्फ सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के नाम दर्ज है. रिकी पोंटिंग, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, ब्रायन लारा और इमरान खान ने पांच-पांच विश्व कप में हिस्सा लेकर इतिहास में अपनी खास जगह बनाई है.