Satluj Controversy: ZEE5 की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! सतलुज विवाद के बाद सरकार के निशाने पर OTT

दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म 'सतलुज' से जुड़े विवाद के कारण भारत के OTT इंडस्ट्री में नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे रिलीज़ होने वाली सभी फ़िल्मों के लिए CBFC सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी करने पर विचार कर रही है।

Satluj Controversy: दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और इससे भारत की OTT इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी में बड़ा बदलाव हो सकता है। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सीधे रिलीज़ होने वाली फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की मंज़ूरी को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। यह कदम ‘सतलुज’ के बिना CBFC सर्टिफिकेशन के OTT पर रिलीज़ होने और उसके बाद शुरू हुई व्यापक बहस के बाद उठाया जा रहा है।

सरकार अनिवार्य CBFC सर्टिफिकेशन की समीक्षा कर रही है

सूत्रों का कहना है कि सरकार OTT रिलीज़ से जुड़े मौजूदा नियमों की बारीकी से जांच कर रही है। थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्मों के उलट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सीधे रिलीज़ होने वाली फिल्मों के लिए अभी CBFC सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी नहीं है। ‘सतलुज’ विवाद के बाद, अधिकारी इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या यह छूट जारी रहनी चाहिए या सभी OTT फिल्मों को भी थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्मों की तरह ही सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से गुज़रना चाहिए।

ZEE5 भी जांच के दायरे में आ सकता है

रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘सतलुज’ को स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म ZEE5 की भी जांच हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के पास यह अधिकार है कि वह ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बिना सर्टिफिकेशन वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दे सके। यह भी बताया जा रहा है कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या फिल्म की रिलीज़ के संबंध में प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।

जांच चल रही है

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकारी एजेंसियां ​​इस मामले के कानूनी और नियामक पहलुओं की समीक्षा कर रही हैं। अधिकारी इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली सभी फिल्मों के लिए एक समान सर्टिफिकेशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए ताकि कंटेंट के नियमन में एकरूपता बनी रहे।

पॉलिसी में बदलाव से OTT इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है

अगर इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो फिल्म निर्माताओं को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्में रिलीज़ करने से पहले CBFC सर्टिफिकेशन लेना होगा, जिससे OTT रिलीज़ भी थिएटर रिलीज़ की तरह ही एक नियामक ढांचे के दायरे में आ जाएंगी। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन इन चर्चाओं से निकट भविष्य में डिजिटल कंटेंट पर कड़ी निगरानी की संभावना का संकेत मिलता है।